Александр Соболев: Хочу сыграть в «Лужниках» при 80 тысячах красно-белых болельщиков

«В чемпионате тоже можем быть в призёрах, поэтому и там, и там [в Кубке России]. Я говорил, когда мы выиграли Кубок, что хочу ещё сыграть в финале и выиграть. Поэтому я хочу сыграть в “Лужниках” при 80 или 70 тысячах красно-белых болельщиков, которые будут за нас болеть. И мне кажется, это мечта любого футболиста. Поэтому осталась, можно сказать, одна игра до финала, а две до трофея», — сказал Соболев в интервью клубной пресс-службе.