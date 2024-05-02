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18:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч Кубка России

В матче второго этапа ½ финала Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся «Ростов» и калининградская «Балтика».

Ростов
БалтикаКубок России: результаты и календарь
Источник: РИА "Новости"

Команды сыграют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:15 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы играющих команд:

«Ростов»: Медведев, Терентьев, Лангович, Чернов, Мелёхин, Уткин, Азнауров, Байрамян, Колтаков, Комличенко, Комаров.

«Балтика»: Латышонок, Андраде, Радмановац, Осипов, Кузьмин, Рыбчинский, Аванесян, Капленко, Ковалев, Энрикес, Лисакович.

В ½ финала Пути РПЛ Кубка России «Балтика» проиграла московскому ЦСКА по сумме двух матчей — 0:3. «Ростов» в матче первого этапа Пути регионов победил екатеринбургский «Урал» со счётом 3:1. Первым финалистом Пути регионов Кубка России уже стал московский «Спартак». Вчера, 1 мая, красно-белые на выезде победили «Динамо» со счётом 2:0.

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