Валерий Карпин прокомментировал поражение «Ростова» в матче Кубка России с «Балтикой»

«Индивидуальная ошибка решила исход встречи? Может, и стечение обстоятельств. Волнение… От того, что там неточную передачу делаешь? Ну, их было достаточно на протяжении всего матча. Точно не с волнением это связываю. Нас не удивил прессинг “Балтики”? Да, не удивил. “Балтика” всегда прессингует, особенно в начале матча. Готовились к этому, но вот так [получилось].



В перерыве заменили Байрамяна и выпустили Глебова, так как не хватало надёжности в центре поля? Не то, что надёжности не хватало, а не хватало такого человека, как Глебов, который всё знает и понимает. Ну и вместе с Уткиным они больше креатива дают. Тройную замену на 70-й минуте планировали заранее? Ну, прям эту тройку нет, но примерно в это время планировали выпустить игроков, которые не попали в стартовый состав.



Есть ли за что похвалить команду? Похвалить можно за многое. Единственное, что не понравилось, это реализация моментов. Если пять раз бить во вратаря со всей силы, когда можно было бить и не сильно, то это единственное, за что можно не похвалить. Ну, а так, хотели, могли и создавали моменты, и было всё, кроме гола», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».