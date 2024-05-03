Радимов: ЦСКА должен был играть в меньшинстве с 3-й минуты матча с «Зенитом»

По его мнению, армейцы должны были остаться в меньшинстве с 3-й минуты игры, когда защитник Мойзес грубо нарушил правила на Густаво Мантуане.

«С третьей минуты ЦСКА должен был остаться в меньшинстве. В похожем эпизоде защитник ЦСКА Роша был удален в игре с “Ахматом” в РПЛ. Футболист наступает выше голеностопа и мог избежать этого контакта. Все же знают, что если ты наступаешь шипами выше бутсы, это это красная. Это фол по неосторожности», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».