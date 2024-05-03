Балахнин: Казалось бы, надо бросать все силы на Кубок, но Карпин поберёг здоровье игроков

«Гол “Балтики” — постоянная ошибка “Ростова”. Но дело в не самом боевом составе из-за графика, понять это можно. Поэтому не всё получалось, особенно в первом тайме. В конце был перевес большой, когда вышли другие футболисты, но не хватило мастерства в завершающей стадии.



Согласен, что можно предъявить претензии к Карпину за выбор состава, потому что “Ростов” ни за что не борется в РПЛ. Но я его понимаю. Тут важно, чтобы футболисты не получали травмы. На мой взгляд, Карпин пытается балансировать, чтобы сохранить боевое состояние команды. А если одни и те же будут играть в таком жёстком режиме, где практически нет тренировок, можно получить проблемы. Этим и обусловлен выбор состава, а не желанием не участвовать в Кубке. Казалось бы, надо бросать все силы в заключительных стадиях Кубка России, но он поберёг здоровье футболистов. На мой взгляд, это логично», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.