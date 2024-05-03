Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Тулуза
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Лутон Таун
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Лорьян
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
2.05
Ростов
Балтика
2.05
ЦСКА
Зенит
1.05
Динамо
Спартак
17.04
Зенит
Спартак
17.04
Оренбург
Динамо
17.04
Урал
Ростов
16.04
ЦСКА
Балтика
4.04
Ахмат
Оренбург
Футбол. Кубок России. Все результаты
12:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Балахнин: Казалось бы, надо бросать все силы на Кубок, но Карпин поберёг здоровье игроков

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о победе «Балтики» в матче ½ финала Пути регионов Кубка России с ростовчанами (1:0).

Балтика
РостовКубок России: результаты и календарь
Балахнин: казалось бы, надо бросать все силы на Кубок, но Карпин поберёг здоровье игроков | Источник: Чемпионат.com

«Гол “Балтики” — постоянная ошибка “Ростова”. Но дело в не самом боевом составе из-за графика, понять это можно. Поэтому не всё получалось, особенно в первом тайме. В конце был перевес большой, когда вышли другие футболисты, но не хватило мастерства в завершающей стадии.

Согласен, что можно предъявить претензии к Карпину за выбор состава, потому что “Ростов” ни за что не борется в РПЛ. Но я его понимаю. Тут важно, чтобы футболисты не получали травмы. На мой взгляд, Карпин пытается балансировать, чтобы сохранить боевое состояние команды. А если одни и те же будут играть в таком жёстком режиме, где практически нет тренировок, можно получить проблемы. Этим и обусловлен выбор состава, а не желанием не участвовать в Кубке. Казалось бы, надо бросать все силы в заключительных стадиях Кубка России, но он поберёг здоровье футболистов. На мой взгляд, это логично», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Вчера, 2 мая, состоялся матч второго этапа ½ финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Ростов» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Гости одержали победу со счётом 1:0.

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Условия МОК — обесценивание Олимпиады». Разговор со звездой сборной России
«Cудья был подкуплен». ЦСКА обвинили в нечестной победе в Кубке УЕФА
Овечкин пропал без вести. Что Америка говорит о двух поражениях Вашингтона
Китайских пловцов поймали на «допинге Валиевой». Почему их допустили до ОИ?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь