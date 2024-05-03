Червиченко: Кубок России — призрачная вещь для «Ростова», а молодых надо наигрывать

«Если говорить о выборе состава Карпина на матч с “Балтикой”, то иногда доверие к молодым важнее победы. Но мы понимаем, что победа в Кубке — условность. Даже если бы прошли “Балтику”, надо ещё пройти “Спартак”, который сейчас на кураже. А потом либо “Зенит”, либо ЦСКА. Поэтому Кубок России — призрачная вещь для “Ростова”, а ребят надо наигрывать.



Не знаю, как происходят выплаты в Кубке России, но недавно узнал, что каждая строчка в РПЛ приносит серьёзные деньги по телевизионному контракту. Не исключаю, что игры и место в чемпионате гораздо важнее для команды, которая живёт за свои деньги. Если посмотреть под этой призмой, то выбор может быть понятным.



Но даже этот состав “Ростова” проиграл случайно из-за запредельного везения “Балтики”. Весь набор: с 5−10 метров бьют, попадают в перекладину и штангу, судья слепой. А “Балтика” не угрожала воротам, кроме забитого мяча. Такое бывает, что команда забивает, отбивается 90 минут и проходит дальше. Этим Кубок и интересен», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.