Воробьёв: Если «Балтика» выйдет в Суперфинал, РФС найдёт способ перенести матчи

— Если «Балтика» выйдет в Суперфинал Кубка России и будет играть в стыках, как решить такую ситуацию?

— Ситуативно следует этот вопрос решать. Как в истории и прогнозах сослагательное наклонение не очень уместно. Поэтому, если «Балтика» выйдет в Суперфинал, то в РФС найдут способ перенести, развести матчи. И сделать для «Балтики» условия такие же благоприятные, как для Канта, когда он был в Кенигсберге 300 лет назад. Желаю «Балтике» выйти в Суперфинал и порадовать Канта к его 300-летию игрой в таком матче. Но не будем пока за «Балтику» беспокоиться, — приводит слова Воробьёва «Спорт день за днём».