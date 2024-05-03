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16:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Воробьёв: Если «Балтика» выйдет в Суперфинал, РФС найдёт способ перенести матчи

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьёв высказался о возможном наложении для «Балтики» Фонбет Суперфинала Кубка России и стыковых матчей за право остаться в РПЛ на следующий сезон.

БалтикаКубок России: результаты и календарь
Источник: https://t.me/fc_baltika

— Если «Балтика» выйдет в Суперфинал Кубка России и будет играть в стыках, как решить такую ситуацию?
 — Ситуативно следует этот вопрос решать. Как в истории и прогнозах сослагательное наклонение не очень уместно. Поэтому, если «Балтика» выйдет в Суперфинал, то в РФС найдут способ перенести, развести матчи. И сделать для «Балтики» условия такие же благоприятные, как для Канта, когда он был в Кенигсберге 300 лет назад. Желаю «Балтике» выйти в Суперфинал и порадовать Канта к его 300-летию игрой в таком матче. Но не будем пока за «Балтику» беспокоиться, — приводит слова Воробьёва «Спорт день за днём».

Матч второго этапа ½ финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Ростов» и калининградская «Балтика», состоялся накануне, 2 мая. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Гости одержали победу со счётом 1:0. На четвёртой минуте игры после грубой ошибки «Ростова» при выходе из обороны забил полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян. Таким образом, «Балтика» вышла в первый этап финала Пути регионов Кубка России, где встретится с московским «Спартаком», который в среду, 1 мая, обыграл «Динамо» со счётом 2:0. «Ростов» завершил своё участие в турнире. Отметим, что «Балтика» попала в сетку Пути регионов после поражения на стадии ½ финала Пути РПЛ Кубка России от «ЦСКА» (0:3 по сумме двух матчей).

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