Кассьерра: Ничья с ЦСКА справедлива, но «Зенит» мог забить ещё один-два гола

«Это справедливая ничья. У нас было несколько шансов, чтобы забить. Как минимум ещё один-два мяча мы могли бы забить. Но нас ждёт ответный матч дома. Я думаю, что он будет совершенно другим, с другими людьми на поле, с поддержкой наших болельщиков. Будем добиваться результата. Выиграть в чемпионате или взять Кубок? Для нас важны оба турнира», — приводит слова Кассьерры Metaratings.