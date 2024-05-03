Рыскин о вылете «Ростова» из Кубка России: Очень обидно. Но упрекнуть команду в отсутствии самоотдачи нельзя

«Очень обидно вылетать из Кубка. Упрекнуть команду в отсутствии самоотдачи нельзя — все хотели выиграть. Мы создали много моментов, нам не хватило хладнокровия и удачи в завершении. Мы довольны игрой молодых футболистов, эти же ребята побеждали в гостях “Химки” и “Урал”. Мы понимаем, что при наших разъездах и из-за плотного календаря на два турнира не хватает сил и нужно проводить ротацию», — сказал Рыскин «СЭ».