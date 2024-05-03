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16:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рыскин о вылете «Ростова» из Кубка России: Очень обидно. Но упрекнуть команду в отсутствии самоотдачи нельзя

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал «СЭ» поражение команды от «Балтики» (0:1) в матче второго этапа ½ финала Пути регионов FONBET Кубка России.

РостовКубок России: результаты и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Очень обидно вылетать из Кубка. Упрекнуть команду в отсутствии самоотдачи нельзя — все хотели выиграть. Мы создали много моментов, нам не хватило хладнокровия и удачи в завершении. Мы довольны игрой молодых футболистов, эти же ребята побеждали в гостях “Химки” и “Урал”. Мы понимаем, что при наших разъездах и из-за плотного календаря на два турнира не хватает сил и нужно проводить ротацию», — сказал Рыскин «СЭ».

«Балтика» вышла в финал Пути регионов Кубка России, в котором сыграет против «Спартака». Матч пройдет 15 мая в Калининграде. Победитель выйдет в суперфинал турнира, в котором встретится с победителем пары ЦСКА — «Зенит» (первый матч — 1:1, ответная игра состоится 15 мая).

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