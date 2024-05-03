Бубнов оценил первый матч финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Зенит»

«Команды выдали игру невысокого качества. В первом тайме они практически не создали опасных моментов. Футбол был неинтересным. После перерыва “Зенит” стал действовать острее и выглядел лучше ЦСКА. Петербуржцы стали быстрее двигать мяч, и это привело к тому, что они обстучали весь каркас ворот соперника.