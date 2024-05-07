Названа команда, которая может «слить» Кубок России

«Всем командам, за исключением “Зенита”, тяжело играть два раза в неделю. Это заметно 5−6 лет. К сожалению, падает уровень. На классе играть тяжеловато, только “Зенит” в прошлых сезонах где-то мог это делать. В принципе, с точки зрения графика, как по мне, “Балтика” может спокойно слить Кубок, потому что чемпионат важнее, остаться в РПЛ», — сказал Березуцкий.
«Балтика» проиграла екатеринбургскому «Уралу» матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. Подопечные Игнашевича в турнирной таблице национального первенства идут на предпоследнем, 15-м месте, набрав 26 баллов.
В Кубке России калининградская команда дошла до финала Пути регионов, где сыграет с московским «Спартаком». Победитель этого противостояния в Суперфинале турнира сразится с сильнейшим клубом пары «Зенит» — ЦСКА.