Стало известно время начала матча за Кубок России по футболу

Суперфинал Кубка России пройдет 2 июня на московском стадионе «Лужники». В нем сыграют победители «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «пути регионов». Финал «пути РПЛ» состоит из двух матчей, на данной стадии турнира играют петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Первая игра завершилась со счетом 1:1, ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 15 мая. В финале «пути регионов», состоящем из одного матча, калининградская «Балтика» дома сыграет со столичным «Спартаком» 14 мая.