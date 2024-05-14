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Футбол. Кубок России. Все результаты
14:18 (мск), источник: ТАСС

Стало известно время начала матча за Кубок России по футболу

Игра начнется в 18:00 мск.

Кубок России: результаты и календарь
Источник: https://vk.com/russiancup

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Решающая встреча Фонбет — Кубка России по футболу начнется в 18:00 мск. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Суперфинал Кубка России пройдет 2 июня на московском стадионе «Лужники». В нем сыграют победители «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «пути регионов». Финал «пути РПЛ» состоит из двух матчей, на данной стадии турнира играют петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Первая игра завершилась со счетом 1:1, ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 15 мая. В финале «пути регионов», состоящем из одного матча, калининградская «Балтика» дома сыграет со столичным «Спартаком» 14 мая.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).

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