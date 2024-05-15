Плохие новости для ЦСКА: Кубок стал приоритетом для «Зенита», где боссы продлевают Семака | Источник: Спорт-Экспресс

Как быстро все меняется

Как можно не любить наш футбол? Особенно сейчас, когда мы все наблюдаем за захватывающей развязкой сезона. И это вовсе не преувеличение: сложно вспомнить, когда еще в середине мая почти все представители премьер-лиги сохраняли турнирную мотивацию. В Германии, Испании, Италии и Франции чемпион давно определен, а у нас — нет.

Вы можете справедливо заметить, что читаете превью матча FONBET Кубка России и РПЛ тут ни при чем. Однако это не совсем так: всего несколько дней назад «Зенит» и ЦСКА встречались в Санкт-Петербурге в чемпионате, и тот результат существенно повлиял не только на расклады на самом верху таблицы, но и на диспозицию перед кубковой игрой.

До той битвы на «Газпром Арене» сине-бело-голубые лидировали и считались фаворитами РПЛ. Но поражение отбросило «Зенит» на второе место, и за два тура до финиша шансы на сохранение титула выглядят невысокими. Как известно, команде Сергея Семака нужно не только побеждать в обеих оставшихся встречах, но и надеяться, что «Динамо» потеряет минимум три очка. Невский коллектив реально рискует остаться без трофея впервые за шесть лет.

Футбол Кубок России 2023/2024 Путь РПЛ. Финал, 15.05.2024, 20:45 Зенит - ЦСКА -

«Лужники» — задача номер один

Сейчас уже совершенно иначе выглядят слова Семака накануне первого матча финала Пути РПЛ Кубка. Тогда, напомню, главный тренер «Зенита» заявил, что при необходимости выбора в приоритете всегда будет чемпионат. И в том признании прослеживался смысл: тяжелый график, первая игра двухраундового противостояния — зачем отдавать все силы?

Однако теперь питерцы обязаны выложиться по максимуму. Болельщики не поймут Семака, если тренер устроит обильную ротацию, как он часто делал в Кубке. Выход в суперфинал становится задачей номер один для сине-бело-голубых: при нынешних вводных взять этот трофей «Зениту» проще, чем первенствовать в премьер-лиге. К тому же встреча в «Лужниках» закроет сезон, а запоминается, как говорил Штирлиц, последнее.

Пряники от руководства

Еще один повод сыграть с ЦСКА на пределе возможностей — свежие новости из клубного офиса. Во вторник председатель совета директоров Елена Илюхина заявила, что 25 мая, в день 99-летия сине-бело-голубых, Семак продлит контракт до 2030 года, причем на улучшенных условиях. По словам Илюхиной, повышение ждет и весь тренерский штаб, а также «ключевых футболистов, внесших существенный вклад в результаты команды за предыдущие пять лет и завоевание второй звезды “Зенита”.

Время для объявления выбрано не просто так: высший менеджмент пытается всеми способами встряхнуть попавший в яму коллектив. Две недели назад «Зенит» анонсировал продление соглашения с Семаком — не помогло. Теперь пошли дальше: стимулируются еще и ассистенты, а также неназванные игроки-лидеры. Боссы раздают пряники и подчеркнуто отказываются применять кнут, по крайней мере в публичном пространстве.

Тут есть и опасный момент — как бы подобное не расхолодило людей. Футболисты запомнят, что, оказывается, даже после поражений могут получить повышение, и в будущем это рискует сказаться на результатах. Но сейчас клуб находится в форс-мажорной ситуации, а резать по живому не может или не хочет, поэтому идет на довольно спорные меры. Все силы брошены на то, чтобы сине-бело-голубые завоевали хотя бы один трофей.

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Кому нужнее?

ЦСКА, разумеется, тоже нацелен на победу в Кубке. Для действующего победителя турнира успех в нем — единственный шанс спасти сезон, что стало понятно далеко не вчера. Тем удивительнее, что на игру чемпионата с «Зенитом» главный тренер Владимир Федотов бросил почти всю основу, предоставив передышку только Акинфееву. Безусловно, план сработал, но есть подозрение, что эта победа способна в среду обернуться против ЦСКА. Дело не только в том, что почти все лидеры провели на поле по 90 минут в эмоциональной встрече, но и в изменившемся настроении соперника.

Теперь уже сложно разобраться, кому нужнее Кубок. Красно-синие даже теоретически не могут попасть в топ-3, но защита титула в «Лужниках» это до определенной степени скрасит. Если же ЦСКА останется без трофея, то не исключены серьезные кадровые изменения. Вспомните лето: тогда казалось, что именно ПФК, завоевавший серебро РПЛ и кубок, способен составить конкуренцию «Зениту». Спустя почти год те прогнозы кажутся нелепыми — москвичи разочаровали.

Как, впрочем, и «Зенит». До старта сезона сине-бело-голубые подчеркивали, что намерены выиграть сразу два трофея, но что-то пошло не так. Теперь потенциальная победа в Кубке выглядит как утешительный приз. Только добыть ее сложно.

Тороп — снова в основе?

Большая интрига матча состоит в том, как будут выглядеть составы соперников. У ЦСКА вроде бы отдохнул Акинфеев, но Тороп в этом розыгрыше Кубка пропустил лишь один матч, да и в субботу смотрелся здорово. Интересно, оставит ли Федотов на фланге Агапова, а также выпустит ли с первых минут Мусаева с Давилой.

Ну, а основа «Зенита» — это в последнее время непредсказуемо. На «Газпром Арене» в выходные Семак даже выпустил Сергеева в пару к Кассьерре, но это не помогло. В кубковой встрече в Москве Клаудиньо начинал на скамейке запасных, так что, не исключено, сейчас настало время переместиться в запас Венделу. С другой стороны, ротация может и навредить: нет сомнений, что Семак держит в уме предстоящий выезд в Грозный и станет цепляться за шансы на золото, пока они не испарятся.

Потенциально взрывной матч

Все говорит о том, что игра получится нервной. Ничья в Москве и отсутствие правила выездного гола фактически нивелируют результат первой встречи: из-за этого финал Пути РПЛ становится таким же «одинарным», как и финал Пути регионов. Однако стирать из памяти тот матч все равно нельзя, как и субботнюю битву в чемпионате.

За пару майских недель футболисты «Зенита» и ЦСКА уже изрядно надоели друг другу. В обоих случаях было множество стыков, фолов и спорных судейских решений: нет никаких сомнений, что в «третьей серии» все накопившееся напряжение выльется наружу. Тут еще и болельщики наверняка добавят: Fan ID для посещения кубковых матчей не требуется, так что активные фанаты «Зенита» и ЦСКА точно окажутся на трибунах.

Ожидается рубка. С эстетической точки зрения финал Пути РПЛ вряд ли станет классным. Две предыдущие встречи соперников по качеству тоже были так себе, да сейчас уже и не до красоты.

Пора биться.