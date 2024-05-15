Плохие новости для ЦСКА: Кубок стал приоритетом для «Зенита», где боссы продлевают Семака
Финал Пути РПЛ может немного исправить сезон кому-то из грандов.
Финал Пути РПЛ может немного исправить сезон кому-то из грандов.
Как можно не любить наш футбол? Особенно сейчас, когда мы все наблюдаем за захватывающей развязкой сезона. И это вовсе не преувеличение: сложно вспомнить, когда еще в середине мая почти все представители премьер-лиги сохраняли турнирную мотивацию. В Германии, Испании, Италии и Франции чемпион давно определен, а у нас — нет.
Вы можете справедливо заметить, что читаете превью матча FONBET Кубка России и РПЛ тут ни при чем. Однако это не совсем так: всего несколько дней назад «Зенит» и ЦСКА встречались в Санкт-Петербурге в чемпионате, и тот результат существенно повлиял не только на расклады на самом верху таблицы, но и на диспозицию перед кубковой игрой.
До той битвы на «Газпром Арене» сине-бело-голубые лидировали и считались фаворитами РПЛ. Но поражение отбросило «Зенит» на второе место, и за два тура до финиша шансы на сохранение титула выглядят невысокими. Как известно, команде Сергея Семака нужно не только побеждать в обеих оставшихся встречах, но и надеяться, что «Динамо» потеряет минимум три очка. Невский коллектив реально рискует остаться без трофея впервые за шесть лет.
Сейчас уже совершенно иначе выглядят слова Семака накануне первого матча финала Пути РПЛ Кубка. Тогда, напомню, главный тренер «Зенита» заявил, что при необходимости выбора в приоритете всегда будет чемпионат. И в том признании прослеживался смысл: тяжелый график, первая игра двухраундового противостояния — зачем отдавать все силы?
Однако теперь питерцы обязаны выложиться по максимуму. Болельщики не поймут Семака, если тренер устроит обильную ротацию, как он часто делал в Кубке. Выход в суперфинал становится задачей номер один для сине-бело-голубых: при нынешних вводных взять этот трофей «Зениту» проще, чем первенствовать в премьер-лиге. К тому же встреча в «Лужниках» закроет сезон, а запоминается, как говорил Штирлиц, последнее.
Еще один повод сыграть с ЦСКА на пределе возможностей — свежие новости из клубного офиса. Во вторник председатель совета директоров Елена Илюхина заявила, что 25 мая, в день 99-летия сине-бело-голубых, Семак продлит контракт до 2030 года, причем на улучшенных условиях. По словам Илюхиной, повышение ждет и весь тренерский штаб, а также «ключевых футболистов, внесших существенный вклад в результаты команды за предыдущие пять лет и завоевание второй звезды “Зенита”.
Время для объявления выбрано не просто так: высший менеджмент пытается всеми способами встряхнуть попавший в яму коллектив. Две недели назад «Зенит» анонсировал продление соглашения с Семаком — не помогло. Теперь пошли дальше: стимулируются еще и ассистенты, а также неназванные игроки-лидеры. Боссы раздают пряники и подчеркнуто отказываются применять кнут, по крайней мере в публичном пространстве.
Тут есть и опасный момент — как бы подобное не расхолодило людей. Футболисты запомнят, что, оказывается, даже после поражений могут получить повышение, и в будущем это рискует сказаться на результатах. Но сейчас клуб находится в форс-мажорной ситуации, а резать по живому не может или не хочет, поэтому идет на довольно спорные меры. Все силы брошены на то, чтобы сине-бело-голубые завоевали хотя бы один трофей.
ЦСКА, разумеется, тоже нацелен на победу в Кубке. Для действующего победителя турнира успех в нем — единственный шанс спасти сезон, что стало понятно далеко не вчера. Тем удивительнее, что на игру чемпионата с «Зенитом» главный тренер Владимир Федотов бросил почти всю основу, предоставив передышку только Акинфееву. Безусловно, план сработал, но есть подозрение, что эта победа способна в среду обернуться против ЦСКА. Дело не только в том, что почти все лидеры провели на поле по 90 минут в эмоциональной встрече, но и в изменившемся настроении соперника.
Теперь уже сложно разобраться, кому нужнее Кубок. Красно-синие даже теоретически не могут попасть в топ-3, но защита титула в «Лужниках» это до определенной степени скрасит. Если же ЦСКА останется без трофея, то не исключены серьезные кадровые изменения. Вспомните лето: тогда казалось, что именно ПФК, завоевавший серебро РПЛ и кубок, способен составить конкуренцию «Зениту». Спустя почти год те прогнозы кажутся нелепыми — москвичи разочаровали.
Как, впрочем, и «Зенит». До старта сезона сине-бело-голубые подчеркивали, что намерены выиграть сразу два трофея, но что-то пошло не так. Теперь потенциальная победа в Кубке выглядит как утешительный приз. Только добыть ее сложно.
Большая интрига матча состоит в том, как будут выглядеть составы соперников. У ЦСКА вроде бы отдохнул Акинфеев, но Тороп в этом розыгрыше Кубка пропустил лишь один матч, да и в субботу смотрелся здорово. Интересно, оставит ли Федотов на фланге Агапова, а также выпустит ли с первых минут Мусаева с Давилой.
Ну, а основа «Зенита» — это в последнее время непредсказуемо. На «Газпром Арене» в выходные Семак даже выпустил Сергеева в пару к Кассьерре, но это не помогло. В кубковой встрече в Москве Клаудиньо начинал на скамейке запасных, так что, не исключено, сейчас настало время переместиться в запас Венделу. С другой стороны, ротация может и навредить: нет сомнений, что Семак держит в уме предстоящий выезд в Грозный и станет цепляться за шансы на золото, пока они не испарятся.
Все говорит о том, что игра получится нервной. Ничья в Москве и отсутствие правила выездного гола фактически нивелируют результат первой встречи: из-за этого финал Пути РПЛ становится таким же «одинарным», как и финал Пути регионов. Однако стирать из памяти тот матч все равно нельзя, как и субботнюю битву в чемпионате.
За пару майских недель футболисты «Зенита» и ЦСКА уже изрядно надоели друг другу. В обоих случаях было множество стыков, фолов и спорных судейских решений: нет никаких сомнений, что в «третьей серии» все накопившееся напряжение выльется наружу. Тут еще и болельщики наверняка добавят: Fan ID для посещения кубковых матчей не требуется, так что активные фанаты «Зенита» и ЦСКА точно окажутся на трибунах.
Ожидается рубка. С эстетической точки зрения финал Пути РПЛ вряд ли станет классным. Две предыдущие встречи соперников по качеству тоже были так себе, да сейчас уже и не до красоты.
Пора биться.
Гоша Чернов