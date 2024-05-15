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02:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мостовой о поражении «Спартака»: «Справедливость восторжествовала»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых от «Балтики» (0:1) в матче финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Спартак
БалтикаКубок России: результаты и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Прежде всего, хвалить нужно “Балтику”. “Спартак” вначале пропустил, потом вроде пытался, но огня и задора не хватало. Даже благодаря этому формату, при котором “Спартак” должен был вылететь, команда все равно прошла дальше и боролась за выход в суперфинал. Видимо, справедливость восторжествовала. С другой стороны, “Балтика” имела преимущество за счет своего поля. Команда быстро восстановилась после поражения от “Динамо”. Не хочется даже говорить про “Спартак”, “Балтика” — молодец, она заслужила выход в финал», — сказал Мостовой «СЭ».

«Балтика» вышла в суперфинал Кубка России, в котором сыграет с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

«Спартак» вылетел из турнира. Красно-белые впервые проиграли под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

Балтика
1:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
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