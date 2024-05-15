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09:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Балтика» без затяжек и симуляций, «Спартак» без трофея, Слишкович — видимо, без поста главного тренера

Обозреватель «СЭ» — о победе «Балтики» над «Спартаком» в финале пути регионов Кубка России.

Балтика
СпартакКубок России: результаты и календарь
«Балтика» без затяжек и симуляций, «Спартак» без трофея, Слишкович — видимо, без поста главного тренера | Источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» не справился без Соболева.

По-настоящему антуражного финала Кубка России а-ля «Спартак» — «Динамо» в позапрошлом году, с полными, сходящими с ума «Лужниками» — не будет. Но красно-белые могут пенять только на себя.

И где-то на судьбу. То, что все для них может закончиться плохо, я понял в момент, когда появилась информация о болезни и непоездке в Калининград Александра Соболева, единственного габаритного центрфорварда «Спартака», а главное — лучшего бомбардира этого Кубка по системе «гол плюс пас». У него там шло. А без него — мы увидели.

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Владимир Слишкович на пресс-конференции пытался этот фактор опровергать, говорил о моментах у Михаила Игнатова и Манфреда Угальде, созданных после передач за спину — не самой сильной стороне Соболева как адресата. Но ведь моменты те не были реализованы, и показатель xG, равный у «Спартака» почти трем голам, даже не кричит — вопиет об этом.

Большую часть матча «Спартак» играл хорошо. Лучше, чем в очень многих встречах — в том же Нижнем Новгороде недавно. Моментов, и не «полу», была настоящая куча. Проблемы было две:

1. Латышонок. Когда вратари ловят ТАКОЙ кураж, нужно играть еще лучше, давить еще сильнее и создавать еще больше.

2. Забивать оказалось некому. Соболев заболел. Промес в дубайской тюрьме. Игнатов — тот еще центрфорвард. Николсон и Бальде в арендах, да и вообще, скорее всего, отрезанные ломти. А у полузащитников и краев не шли удары.

Во время загрузки произошла ошибка.

И больших на поле не было. Бабич — травма, о Соболеве сказали, Мартинса спустя час заменили. Продавливать оказалось некем.

И вообще-то к такому старту «Балтики», всегда начинающей матчи агрессивно, надо было быть готовым. «Спартак» — не был, судя по быстрому голу. Почему команда при второй волне стандарта не разобралась, потеряла в штрафной игроков? Ну, перелетел мяч после подачи Луны через голову Литвинова. Где подстраховка, где плотность? Почему проход Лисаковича и удар, как на тренировке, защитника Андраде происходили при отсутствии всякого присутствия спартаковцев? Такую потерю концентрации можно понять уже во второй половине матча, и то на фоне большого давления соперника. А тут шла четвертая минута!

И ведь не сказал бы, что такая концентрация была у «Балтики». На стандартах — да. А вот с игры «Спартак» создавал много.

Характера у красно-белых не обнаружилось

Что у «Балтики» точно вызывало уважение — никто не валился на траву, не симулировал, время не тянул. Совсем не характерно для современного футбола и такой игровой конфигурации. Это, по мне, говорило как о проповедуемом Сергеем Игнашевичем футбольном джентльменстве, неприятии тезиса «цель оправдывает средства», так и о хорошем физическом состоянии — спазмов реально не было.

И тем не менее тот же «Локомотив» с гораздо худшим футболом в этом сезоне на характере вытащил кучу игр. У красно-белых такого характера не обнаружилось. И не уверен, что из замен они извлекли максимум. Допустим, решение Слишковича выпустить Мозеса, а не Зиньковского — очень странное, для меня необъяснимое. В такой ситуации нужно было свистать всех наверх. И Антона, и Виктора, и всех, кто может что-то создать. Как в такой ситуации Зиньковский остался на лавке — не понимаю.

«Спартак» не показал себя так, как в том же городе, в той же ситуации несколько дней назад Динамо«. Ни одного момента в добавленное время, кроме шального рикошета после удара Даниила Хлусевича — по мне, одного из лучших наряду с Романом Зобниным игроков у “Спартака”.

Не зря футболисты «Балтики» так радовались результатам жеребьевки, отправившей финал Пути регионов в Калининград — мы помним эти кадры ликования у экрана. Вот так бывает в футболе — на полуфинал с «Ростовом» команда вышла полуосновным составом, и ее кубковая мотивация посреди борьбы за выживание казалась гораздо менее явной, чем у футболистов Валерия Карпина, перед которой конкретных задач в чемпионате уже не стояло. Но…

Все конспирологические темы были опровергнуты

«Балтику» — с финалом. Выстрадали, молодцы, и уважение как команде Игнашевича за стойкость, так и Слишковичу за поздравления и слова, что хозяева заслужили. А какие болельщики великолепные!

И все было очень честно — и поведение «Балтики», и судейство Владислава Безбородова, к которому по-крупному не может быть никаких вопросов. Все конспирологические темы с обеих сторон — и якобы заинтересованность РФС в «Спартаке» в «Лужниках» для кассы, и то, что арбитр — петербургский, а «Зениту» выгоднее играть в суперфинале с «Балтикой», чем в Москве со «Спартаком» — были опровергнуты. Арбитраж был абсолютно беспристрастным, ВАР не использовался ни разу, а Безбородов был самым незаметным человеком на поле, что для судьи — самый большой комплимент.

«Спартак» в очередной раз упустил прекрасный шанс на трофей, а «Балтика» может повторить историю СКА (Ростов) 1981-го и «Тосно» 2018-го — Кубок и вылет в одном сезоне.

Думаю, теперь у Слишковича минимум шансов остаться главным тренером. Как минимум финал Кубка был для этого обязательной программой. Хотя как же я в очередной раз наслаждался, слушая его пресс-конференцию — искреннюю, человечную.

Но тренеров оставляют и увольняют не из-за пресс-конференций. Тем более если они — и.о. А чудо-результата босниец не дал. Но очень хочется, чтобы в штабе красно-белых — что, кстати, обещал спортивный директор Томаш Амарал — Слишкович остался.

Я бы не сказал, что сегодня «Зенит» и ЦСКА сыграют досрочный финал. Такая зубастая «Балтика» не сложит лапки ни перед одними, ни перед другими.

А Латышонка в следующем сезоне жду в одном из российских топ-клубов. 25-летний воспитанник «Краснодара» на это наработал.

Игорь Рабинер

Балтика
1:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
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