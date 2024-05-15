Вратарь ЦСКА Тороп получил жуткую травму в игре с «Зенитом». Почему вместо него вышел не Акинфеев?

Жуткий эпизод произошел на 32-й минуте ответного матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Зенитом» и ЦСКА. После подачи со стандарта вратарь армейцев Владислав Тороп кулаками выбил мяч, сыграв на выходе, после чего в него влетел защитник хозяев Нуралы Алип. Голкипер рухнул на газон, у него из носа пошла кровь. На повторе этот момент смотрелся по-настоящему страшно: Алип смотрел на мяч и в итоге на полном ходу пробил затылком прямо в лицо Торопу.

На поле моментально появились врачи обеих команд. Тороп был в сознании, он сумел самостоятельно подняться, но о продолжении игры речи не шло. По всем внешним признакам 20-летний вратарь получил перелом носа. Поле он покинул, лежа на носилках электрокара. Алип, в свою очередь, игру продолжил.

И тут произошла неожиданность: Торопа заменил не Игорь Акинфеев, а 19-летний Владимир Шайхутдинов. Для него это вообще дебют за главную команду ЦСКА!

Шайхутдинов — воспитанник армейцев. К основе он привлекается уже довольно давно: летом 2021 года он ездил с первой командой на сборы в Австрию, где принял участие в товарищеском матче против «Винер-Нойштадта» (3:1). После этого он регулярно тренируется с основной командой и, пока позволял возраст, играл за молодежку. Всего на его счету 31 матч в МФЛ.

Широкой аудитории Шайхутдинов известен благодаря интервью на бровке во время кубковых матчах. В них он блещет остроумием и рекламирует свой Telegram-канал, посвященный, как ни странно, не футболу, а кинематографу.

Уже совсем скоро Шайхутдинов может оказаться в центре внимания: игра пока складывается так, что путевка в суперфинал может быть разыграна в серии послематчевых пенальти.