«Зенит» и «Балтика» сыграют в суперфинале Кубка России по футболу

Основное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти точнее были футболисты «Зенита» — 5:4. Первая игра, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:1.

В середине первого тайма голкипер ЦСКА Владислав Тороп и защитник «Зенита» Нуралы Алип столкнулись головами в штрафной площади армейцев. Как сообщил ТАСС директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо, Тороп получил сотрясение мозга и в ближайшее время будет осмотрен в больнице. Вместо Торопа на поле вышел 19-летний воспитанник ЦСКА Владимир Шайхутдинов, дебютировавший в составе основной команды.

Перед началом матча болельщики «Зенита» растянули баннер с изображением бывшего главного тренера «Зенита» и ЦСКА Юрия Морозова, а футболисты команд сделали совместное фото. 13 мая отмечалось 90 лет со дня рождения специалиста, с которым «Зенит» по разу становился бронзовым призером чемпионата СССР и России и один раз выходил в финал Кубка России. Морозов умер 15 февраля 2005 года в возрасте 70 лет.

В суперфинале Кубка России «Зенит» сыграет с калининградской «Балтикой», которая днем ранее со счетом 1:0 обыграла московский «Спартак» в финале «пути регионов». Решающий матч турнира пройдет 2 июня на московском стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 мск.