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23:05 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» и «Балтика» сыграют в суперфинале Кубка России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» дома в серии пенальти обыграл московский ЦСКА в ответном матче финала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России и вышел в суперфинал турнира. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» в присутствии 50 115 зрителей.

Зенит
ЦСКАКубок России: результаты и календарь
Источник: РИА "Новости"

Основное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти точнее были футболисты «Зенита» — 5:4. Первая игра, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:1.

В середине первого тайма голкипер ЦСКА Владислав Тороп и защитник «Зенита» Нуралы Алип столкнулись головами в штрафной площади армейцев. Как сообщил ТАСС директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо, Тороп получил сотрясение мозга и в ближайшее время будет осмотрен в больнице. Вместо Торопа на поле вышел 19-летний воспитанник ЦСКА Владимир Шайхутдинов, дебютировавший в составе основной команды.

Перед началом матча болельщики «Зенита» растянули баннер с изображением бывшего главного тренера «Зенита» и ЦСКА Юрия Морозова, а футболисты команд сделали совместное фото. 13 мая отмечалось 90 лет со дня рождения специалиста, с которым «Зенит» по разу становился бронзовым призером чемпионата СССР и России и один раз выходил в финал Кубка России. Морозов умер 15 февраля 2005 года в возрасте 70 лет.

В суперфинале Кубка России «Зенит» сыграет с калининградской «Балтикой», которая днем ранее со счетом 1:0 обыграла московский «Спартак» в финале «пути регионов». Решающий матч турнира пройдет 2 июня на московском стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 мск.

«Зенит» в шестой раз вышел в финал Кубка России, команда выигрывала турнир четыре раза — в 1999, 2010, 2016 и 2020 годах. «Балтика» сыграет в решающем матче кубка страны впервые. В прошлом сезоне обладателем трофея стал ЦСКА, обыгравший в суперфинале «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
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