«Зенит» дожал ЦСКА. В суперфинале Кубка России — дуэль Семака с Игнашевичем | Источник: Спорт РИА Новости

Петербургский «Зенит» взял верх над ЦСКА в ответной встрече финала пути РПЛ Кубка России и впервые за четыре года добрался до решающего матча турнира. РИА Новости Спорт — о безголевых 90 минутах в Санкт-Петербурга, серьезной травме преемника Игоря Акинфеева и серии пенальти, в которой все решил один отвратительный удар.

Третья встреча за полмесяца

Да-да, армейцы и «сине-бело-голубые» уже дважды сыграли друг с другом за последние две недели.

2 мая команды встретились в рамках первого матча финала пути РПЛ в Москве — встреча завершилась вничью (1:1). У ЦСКА отличился Антон Заболотный, «Зенит» ответил точным ударом Александра Ерохина в самой концовке.

11-го числа москвичи пожаловали в Питер на матч 28-го тура чемпионата России. И одержали сенсационную победу! Единственный мяч с пенальти забил Федор Чалов, а героем встречи стал молодой сменщик Игоря Акифнеева Владислав Тороп.

Для Петербурга поражение в минувшие выходные стало провалом. Мало того, что чемпионы позволили ЦСКА впервые за 13 лет увезти три очка из города на Неве (в 2011 году «Зениту» засчитали техническое поражение из-за отсутствия в заявке «доморощенных» игроков), так еще пропустили вперед «Динамо», которое за два тура до финиша чемпионата опережает команду Сергея Семака на два балла.

Выпад Заболотного, спасение Ерохина: ничья ЦСКА и «Зенита» 18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

Чудовищная травма Торопа

Вот главное событие первого тайма на Крестовском острове. Опаснейший момент на 25-й минуте, когда после ошибки Артура Антон Заболотный не попал в створ ворот, померк на фоне жуткого столкновения в штрафной гостей.

На 33-й минуте Нуралы Алип пошел играть головой — на мяч также рванул Тороп, выставив кулаки. Угроза воротам ЦСКА миновала, однако защитник «Зенита» врезался во вратаря, попросту нокаутировав стража ворот армейцев. Врачи тут же появились на поле, чтобы оказать помощь рухнувшему спортсмену. Однако по тому, как тяжело поднимался Тороп на подкашивающихся ногах и как быстро синело лицо голкипера, стало ясно: у 20-летнего голкипера серьезнейшая черепно-мозговая травма (впоследствии у Владислава выявили двойной перелом лицевой кости черепа и тяжелое сотрясение мозга) и без замены не обойтись.

И вот ведь неожиданность: в ворота встал не Акинфеев. А 19-летний дебютант Владимир Шайхутдинов! Который толком и не вступил в игру до перерыва.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-202493653&hd=2&id=456241226&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бесконечные потери Федотова

Начало второго тайма — снова проблемы у тренерского штаба ЦСКА… Сначала, правда, повезло в эпизоде со взятием ворот: экс-игрок армейцев Ильзат Ахметов попал в штангу, а потом добил в сетку. Однако судьи зафиксировали офсайд. А вот затем началась головная боль для Владимира Федотова: гости стали часто жаловаться на повреждения, из-за которых пришлось провести сразу две вынужденные замену (вслед за Торопом поле покинули Мойзес и Милан Гайич).

Об игре, за которой с трибун наблюдали 50 тысяч болельщиков, много говорить не приходится. К концу сезона клубы измождены, отсюда и большое количество стыков при отсутствии ударов по воротам. Поразила пассивность армейцев: пропал Заболотный и Чалов, которого заменили спустя час после стартового свистка, совсем поблек Иван Обляков. Казалось, что ЦСКА очень хочет продержаться до серии пенальти. И армейцам это удалось… Хотя могли и победить, попади в ворота Саша Зделар и не испорть «красно-синие» контратаку на последней минуте офсайдом.

Футбол Кубок России 2023/2024 Суперфинал, 2.06.2024, 18:00 Балтика - Зенит -

Никаких чудес от дебютанта

В серии пенальти Шайхутдинов мог стать героем футбольной сказки, потащи юноша хоть один удар с точки. Но нет, «Зенит» бил безошибочно, реализовав все пять попыток. Чего не скажешь о ЦСКА, ведь Заболотный пробил отвратительно! Слабо, не в самый угол, да еще и на удобной для Дениса Адамова высоте.

«Зенит» взял реванш за поражение в выходные и не без труда вышел в суперфинал национального Кубка. Команда Семака поборется за трофей впервые с пандемийного 2020 года, когда в Екатеринбурге были с минимальным счетом обыграны «Химки».

Кто ждет «Зенит» в «Лужниках»?

Накануне шокировала отечественный футбол калининградская «Балтика». Футболисты Сергея Игнашевича обыграли московский «Спартак» в финале пути регионов и стали первым участником суперфинала Кубка России. Для победы над «красно-белыми» хозяевам хватило гола Кевина Андраде на 4-й минуте и шикарной игры в воротах Евгения Латышонка.

Пара интересных фактов об успехе «Балтики»:

Калининградцы впервые с 1996-го обыграли «Спартак». И во второй раз в своей истории;

«Балтика» нанесла первое поражение Владимиру Слишковичу, исполняющему обязанности главного тренера «красно-белых». До этого сменщик Гильермо Абаскаля не проигрывал на протяжении семи матчей (четыре победы и три ничьи).

Что касается противостояния с «Зенитом», то «Балтика» в нынешнем сезоне встречалась с «сине-бело-голубыми» аж четыре раза (по два раза в национальном первенстве и Кубке). Счет 3−1 в пользу «Зенита», однако 2 июня «Балтике» представится шанс нанести самое болезненное поражение петербуржцам.