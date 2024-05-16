Вратарь ЦСКА Шайхутдинов раскритиковал Алипа за фол на Торопе

«В моменте с Торопом казалось, что это обычный момент. Просто играет на выходе, а на него прыгает нападающий, который пошёл слишком жестоко, неправильно. И всё. Потом уже не было видно, что происходит, потому что я переодевался.



Нападающий должен понимать, куда и зачем он прыгает. Если он не играет в мяч, это полностью его вина. Если вратарь первый на мяче, а игрок падает на него, это неправильно. Тут всё понятно. Тоже неправильно, чтобы вводить правила специальные для вратарей. Это бред», — передаёт слова Шайхутдинова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.