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08:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Вратарь ЦСКА Шайхутдинов раскритиковал Алипа за фол на Торопе

Голкипер ЦСКА Владимир Шайхутдинов прокомментировал эпизод с тяжёлой травмой своего одноклубника Владислава Торопа в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом».

ЦСКА
ЗенитКубок России: результаты и календарь
Источник: РИА "Новости"

«В моменте с Торопом казалось, что это обычный момент. Просто играет на выходе, а на него прыгает нападающий, который пошёл слишком жестоко, неправильно. И всё. Потом уже не было видно, что происходит, потому что я переодевался.

Нападающий должен понимать, куда и зачем он прыгает. Если он не играет в мяч, это полностью его вина. Если вратарь первый на мяче, а игрок падает на него, это неправильно. Тут всё понятно. Тоже неправильно, чтобы вводить правила специальные для вратарей. Это бред», — передаёт слова Шайхутдинова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

15 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Игра началась в 20:45 по московскому времени. Основное время матча завершилось ничейным результатом — 0:0. В серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты сине-бело-голубых (5:4). В первом тайме минувшей игры голкипер армейцев Тороп получил травму головы после столкновения с защитником соперника Нуралы Алипом, и он был заменён на Шайхутдинова.

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
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