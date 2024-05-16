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10:40 (мск), источник: Газета.Ру

Игру «Зенита» и ЦСКА назвали антифутболом

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров резко раскритиковал игру петербургского «Зенита» и московского ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России, отметив, что надо было сразу переходить к серии послематчевых пенальти. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Зенит
ЦСКАКубок России: результаты и календарь
Игру «Зенита» и ЦСКА назвали антифутболом | Источник: Газета.Ру

«Такое ощущение, что команды заранее хотели решить все вопросы в серии пенальти. Не увидел, чтобы кто-то хотел открываться, забивать, создавать моменты. Сыграли в антифутбол», — заявил Быстров.

Поединок состоялся 15 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит» — 5:4. Единственный пенальти в составе армейского клуба не сумел реализовать Антон Заболотный.

Таким образом, ЦСКА в текущем сезоне остался без трофеев и не сумел защитить титул обладателя Кубка России, который завоевал в прошлом году. «Зенит» поборется за трофей с калининградской «Балтикой», которая в финале Пути регионов выбила московский «Спартак». Игра состоится 2 июня.

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
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