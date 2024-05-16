Игру «Зенита» и ЦСКА назвали антифутболом | Источник: Газета.Ру

«Такое ощущение, что команды заранее хотели решить все вопросы в серии пенальти. Не увидел, чтобы кто-то хотел открываться, забивать, создавать моменты. Сыграли в антифутбол», — заявил Быстров.

Поединок состоялся 15 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит» — 5:4. Единственный пенальти в составе армейского клуба не сумел реализовать Антон Заболотный.