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12:44 (мск), источник: Газета.Ру

Ветеран ЦСКА о травме голкипера Торопа: лезет во все заварушки, зачем?

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев назвал кошмарным момент травмы голкипера армейцев Владислава Торопа в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России с петербургским «Зенитом». Его слова приводит «Евро-Футбол. Ру».

Зенит
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Ветеран ЦСКА о травме голкипера Торопа: лезет во все заварушки, зачем? | Источник: Газета.Ру

«Тороп здорово сыграл в предыдущем матче с “Зенитом”. Все сделал правильно. Он молодой парень. Лезет во все заварушки. Акинфеев не полез бы в эту кучу. Зачем? Пусть там бодаются головами, а он стоял бы на линии ворот. А Тороп полез. Хотел выбить мяч. Отбить его кулаком. Показать себя. Надо было тормознуть», — заявил Пономарев.

На 36-й минуте игры голкипер в своей штрафной столкнулся с игроком соперником Нуралы Алипом. Продолжить поединок Тороп не смог, с поля его увезли на электрокаре, после чего доставили в больницу.

Вместо Торопа на поле вышел 19-летний Владимир Шайхутдинов. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит» — 5:4. Единственный пенальти в составе армейского клуба не сумел реализовать Антон Заболотный.

Таким образом, ЦСКА в текущем сезоне остался без трофеев и не сумел защитить титул обладателя Кубка России, который завоевал в прошлом году. «Зенит» поборется за трофей с калининградской «Балтикой», которая в финале Пути регионов выбила московский «Спартак».

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
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