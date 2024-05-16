Ветеран ЦСКА о травме голкипера Торопа: лезет во все заварушки, зачем? | Источник: Газета.Ру

«Тороп здорово сыграл в предыдущем матче с “Зенитом”. Все сделал правильно. Он молодой парень. Лезет во все заварушки. Акинфеев не полез бы в эту кучу. Зачем? Пусть там бодаются головами, а он стоял бы на линии ворот. А Тороп полез. Хотел выбить мяч. Отбить его кулаком. Показать себя. Надо было тормознуть», — заявил Пономарев.

На 36-й минуте игры голкипер в своей штрафной столкнулся с игроком соперником Нуралы Алипом. Продолжить поединок Тороп не смог, с поля его увезли на электрокаре, после чего доставили в больницу.

Вместо Торопа на поле вышел 19-летний Владимир Шайхутдинов. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит» — 5:4. Единственный пенальти в составе армейского клуба не сумел реализовать Антон Заболотный.