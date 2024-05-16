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16:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Непомнящий — о травме Торопа: какой-то злой рок над вратарями ЦСКА, но Алип не виноват

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о голкипере московского ЦСКА Владиславе Торопе.

ЦСКА
Зенит
Непомнящий — о травме Торопа: какой-то злой рок над вратарями ЦСКА, но Алип не виноват | Источник: Чемпионат.com

Напомним, футболист получил серьёзное повреждение в матче Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.).

«Если говорить о травме Торопа, то какой-то злой рок над вратарями ЦСКА уже много лет. Конечно, вспоминается травма Перхуна и травмы Игоря в столкновениях. И сейчас молодой вратарь попал в такую ситуацию. Но что поделать, это футбол. Алип ни в коем случае не виноват в том эпизоде», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне Тороп принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов. В шести матчах он сыграл «на ноль». За основную команду ЦСКА голкипер выступает с 2020 года.

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