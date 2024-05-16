Непомнящий — о травме Торопа: какой-то злой рок над вратарями ЦСКА, но Алип не виноват

«Если говорить о травме Торопа, то какой-то злой рок над вратарями ЦСКА уже много лет. Конечно, вспоминается травма Перхуна и травмы Игоря в столкновениях. И сейчас молодой вратарь попал в такую ситуацию. Но что поделать, это футбол. Алип ни в коем случае не виноват в том эпизоде», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.