Дебютировавший в Кубке России вратарь ЦСКА Шайхутдинов рассказал, какие качества хочет перенять у Акинфеева

В среду, 15 мая Шайхутдинов дебютировал в основном составе армейцев в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита». На 36-й минуте голкипер заменил получившего травму Владислава Торопа.

Шайхутдинов провел на ноль основное время встречи, но пропустил все 5 ударов «Зенита» в серии пенальти, которую армейцы проиграли со счетом 4:5 и не смогли выйти в суперфинал FONBET Кубка России.

«Психологическую устойчивость. И самое простое, начиная от длинных выносов, заканчивая силой характера, жесткостью. После падений вставать и доказывать, что ты лучший!» — сказал Шайхутдинов «СЭ» на финале Школьной футбольной лиги ПФК ЦСКА.