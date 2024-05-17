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12:43 (мск), источник: ТАСС

Чилийский футболист Энрикес сравнил участие в кубках России и Англии

Выступающий сейчас за «Балтику» игрок выигрывал Кубок Англии в составе «Уигана».

БалтикаКубок России: результаты и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Кубки России и Англии по футболу схожи между собой. Такое мнение ТАСС высказал чилийский нападающий калининградской «Балтики» Анхело Энрикес.

14 мая «Балтика» на своем поле победила московский «Спартак» со счетом 1:0 и вышла в Суперфинал Кубка России, в решающем матче за трофей калининградская команда сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча пройдет 2 июня в «Лужниках». В 2013 году Энрикес выиграл Кубок Англии в составе «Уигана».

«Какие отличия между кубками России и Англии? Я не думаю, что есть много различий. Это турнир, где играют много клубов, в том числе из других дивизионов, — сказал Энрикес. — Вы можете видеть отношение людей к этому турниру, то же самое и в Англии. Это кубок, для нас будет очень особенным выиграть его, мы очень ожидаем матч за трофей».

«Где было сложнее добраться до финала турнира? Это разное, потому что, по моим ощущениям, в тот момент я не играл так много, я был молодым футболистом. Я не был основным игроком. Здесь ситуация другая, я больше вовлечен. В “Балтике” я все-таки более сопричастен к успехам команды».

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