Чилийский футболист Энрикес сравнил участие в кубках России и Англии
Выступающий сейчас за «Балтику» игрок выигрывал Кубок Англии в составе «Уигана».
Выступающий сейчас за «Балтику» игрок выигрывал Кубок Англии в составе «Уигана».
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Кубки России и Англии по футболу схожи между собой. Такое мнение ТАСС высказал чилийский нападающий калининградской «Балтики» Анхело Энрикес.
14 мая «Балтика» на своем поле победила московский «Спартак» со счетом 1:0 и вышла в Суперфинал Кубка России, в решающем матче за трофей калининградская команда сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча пройдет 2 июня в «Лужниках». В 2013 году Энрикес выиграл Кубок Англии в составе «Уигана».
«Какие отличия между кубками России и Англии? Я не думаю, что есть много различий. Это турнир, где играют много клубов, в том числе из других дивизионов, — сказал Энрикес. — Вы можете видеть отношение людей к этому турниру, то же самое и в Англии. Это кубок, для нас будет очень особенным выиграть его, мы очень ожидаем матч за трофей».
«Где было сложнее добраться до финала турнира? Это разное, потому что, по моим ощущениям, в тот момент я не играл так много, я был молодым футболистом. Я не был основным игроком. Здесь ситуация другая, я больше вовлечен. В “Балтике” я все-таки более сопричастен к успехам команды».