«Зенит» и «Балтика» назвали составы на суперфинал Кубка России

Команды встретятся в воскресенье, 2 июня, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — 18:00 мск.

«Балтика» по итогам сезона-2023/24 заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России и вылетела в Первую лигу, «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны.