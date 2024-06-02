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17:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» и «Балтика» назвали составы на суперфинал Кубка России

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Петербургский «Зенит» в своем Telegram-канале огласил состав на матч суперфинала Кубка России по футболу против калининградской «Балтики».

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«Зенит» огласил состав на матч суперфинала Кубка России | Источник: Спорт РИА Новости

Команды встретятся в воскресенье, 2 июня, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — 18:00 мск.

Полностью стартовый состав «сине-бело-голубых» выглядит следующим образом: Денис Адамов (вратарь), Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Нино, Вильмар Барриос (капитан), Вендел, Клаудиньо, Артур, Педро, Иван Сергеев, Матео Кассьерра.

Футболисты «Балтики» выйдут на матч в следующем сочетании: Евгений Латышонок (вратарь), Александр Жиров, Александр Осипов, Роберто Фернандес, Юрий Ковалев, Диего Луна, Кевин Андраде, Кристиян Бистрович (капитан), Алекс Фернандес, Данила Козлов, Виталий Лисакович.

«Балтика» по итогам сезона-2023/24 заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России и вылетела в Первую лигу, «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны.

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