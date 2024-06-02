Гол Алипа принес «Зениту» победу в Суперфинале Кубка России

На пятой добавленной ко второму тайму минуте Алип подключился к атаке из пределов вратарской расстрелял ворота «Балтики», поставив победную точку в матче.

Отметим, что «Зенит» по ходу игры в Москве уступал со счетом 0:1 после гола Алекса Фернандеса на 40-й минуте. На 69-й минуте был отменен гол Вендела, впрочем, «Зенит» благодаря бразильцу Нино сравнял счет на 81-й минуте. Далее случился гол казахстанца.