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00:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

РФС объявил о переносе жеребьевки группового турнира Кубка России-2024/25

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что жеребьевка группового турнира FONBET Кубка России-2024/25 не состоится 2 июня.

Кубок России: результаты и календарь
РФС объявил о переносе жеребьевки группового турнира Кубка России-2024/25 | Источник: Спорт-Экспресс

Ранее жеребьевка должна была пройти сразу после суперфинала Кубка России-2023/24, в котором «Зенит» обыграл «Балтику» (2:1).

«В связи с большим количеством мероприятий, в том числе по организации и проведению суперфинала FONBET Кубка России и конференции РФС, бюро исполкома не вынесло окончательного решения о формате проведения группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Жеребьевка будет проведена позднее», — приводит слова Митрофанова официальный сайт РФС.

Первые матчи нового розыгрыша группового турнира Кубка России должны пройти 31 июля.

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