Алип: перед матчем с «Балтикой» подошёл Анюков и сказал, что сегодня я должен забить | Источник:

«Вообще какое-то чудо! Я сам ещё не верю, что забил этот решающий гол. Весь сезон Александр Геннадьевич Анюков верил в меня, подходил, говорил, что я должен забить. И сегодня он сказал: “Казах, давай, последний матч сезона. Ты должен забить”. Спасибо футбольному богу, что такую возможность подарил», — приводит слова Алипа пресс-служба сине-бело-голубых.