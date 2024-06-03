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00:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Алип: Перед матчем с «Балтикой» подошёл Анюков и сказал, что сегодня я должен забить

Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал победу над «Балтикой» (2:1) в Суперфинале Фонбет Кубка России. Казахстанский футболист в минувшей игре забил победный мяч.

ЗенитКубок России: результаты и календарь
Алип: перед матчем с «Балтикой» подошёл Анюков и сказал, что сегодня я должен забить | Источник: Чемпионат.com

«Вообще какое-то чудо! Я сам ещё не верю, что забил этот решающий гол. Весь сезон Александр Геннадьевич Анюков верил в меня, подходил, говорил, что я должен забить. И сегодня он сказал: “Казах, давай, последний матч сезона. Ты должен забить”. Спасибо футбольному богу, что такую возможность подарил», — приводит слова Алипа пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит», завоевав Кубок страны, выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024. По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Кроме того, коллектив Сергея Семака выиграл Суперкубок России, победив ЦСКА в начале сезона-2023/2024 со счётом 0:0, 5:4 пен…

Балтика
1:2
Первый тайм: 1:0
Зенит
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