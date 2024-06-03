Переплыли «Балтику»: «Зенит» сделал золотой дубль в сезоне | Источник: РИА "Новости"

Сезон в российском футболе завершился суперфиналом Кубка России, в котором петербургский «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику». Таким образом, сине-бело-голубые добавили к триумфу в чемпионате России еще один трофей. «Балтика» упустила возможность реабилитироваться за вылет из РПЛ в чемпионате. Команда была близка к победе в решающем кубковом матче, но в концовке «Зенит» сумел проявить волю и победить 2:1.

Жарким летом

Третий год подряд РФС проводит решающий матч турнира в Москве на стадионе «Лужники». Было понятно, что в этот раз будет тяжело добиться максимальной заполняемости, так как афиша матча была не такая яркая по сравнению с предыдущими годами. В 2022 году в финале было принципиальное московское дерби «Спартака» и «Динамо». В следующем сезоне встречались два топ-клуба ЦСКА и «Краснодар».

«Балтика» нарушила эту традицию, выбив на предпоследней стадии соревнования «Спартак». Тем не менее, РФС удалось привлечь на игру с «Зенитом» более 40 тысяч зрителей. Жарким летом 2 июня народ заранее приехал в «Лужники» и участвовал в разнообразных развлекательных мероприятиях.

Огромное количество людей приехали из Питера и Калининграда. Но и московская публика вполне массово пришла на игру. Прибыло немало вип-гостей, включая нового министра спорта РФ Михаила Дегтярева. Фанаты обеих команд вполне активно поддерживали своих кумиров и сумели создать атмосферу, достойную предыдущих двух финалов.

«Зенит» провел очень тяжелый сезон. И отчасти поставил под сомнение свое многолетнее доминирование. Команда Сергея Семака с большим трудом завоевала шестое подряд чемпионство. В предыдущих пяти розыгрышах РПЛ она обеспечивала себе золото за четыре, три и, в худшем случае, два тура до финиша. В 2024 году сине-бело-голубые подошли к последнему игровому дню не на первом месте.

Но в итоге они сумели одержать волевую победу над «Ростовом» (2:1), а лидировавшее «Динамо» проиграло в гостях «Краснодару» (0:1) и пропустило на вершину «Зенит». Тем не менее, вопросы к игре петербуржцев были. И отчасти реабилитироваться за сложности в чемпионате они могли победой в Кубке России, который не выигрывали с 2020 года.

Для «Балтики» этот турнир также имел большое значение. Калининградский клуб никогда в истории не завоевывал такие трофеи. А в этом сезоне он еще и вылетел из РПЛ. Команда год назад впервые с 1998-го поднялась в высший эшелон. Но продержалась там только сезон. Она показывала неплохой футбол, но ряд обидных поражений весной оставили ее на предпоследнем 15-м месте в чемпионате.

Победа в Кубке России помогла бы подопечным Сергея Игнашевича реабилитироваться за неудачи. И они были близки к триумфу. С самого начала встречи «Балтика» по игре совсем не уступала «Зениту». В первом тайме она даже имела преимущество по моментам. И заслуженно открыла счет незадолго до перерыва. На 40-й минуте Алекс Фернандес забил с передачи Данилы Козлова.

Вполне неплохо действовала «Балтика» и большую часть второй половины встречи. Но упустила в концовке не только победу. На 81-й минуте Нино сравнял счет, а на 5-й минуте компенсированного времени с передачи Андрея Мостового Нуралы Алип принес «Зениту» победу. Петербургский клуб в пятый раз в своей истории выиграл Кубок России.

— Хорошая игра, хотя жалко было в концовке матча за «Балтику», — заявил «Известиям» двукратный чемпион России, обладатель Кубка России-2010 в составе «Зенита» Максим Канунников. — Видно, что команда отдала все силы в этой встрече. А «Зенит» в первом тайме то ли вполсилы играл, то ли от чемпионства не отошел. Но во втором уже показал себя — усилил скорости и вырвал победу. Хотя по мне более справедливо все было бы решить в серии пенальти — очень уж хороша была «Балтика» до перерыва. Обидно за нее, но это футбол — результат закономерен.

Следующий сезон «Балтика» проведет в первой лиге.

Будущее вылетевших

— Конечно, ребята сегодня играли очень достойно, — поделился мнением с «Известиями» временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных. — Возьмем даже то, с кем они играли. Они играли с чемпионом. Поэтому после игры я поздравил команду, поблагодарил за достойную игру. Это футбол, это спорт — кому-то везёт, кому-то не везёт. Весь сезон у «Балтики» скорее про невезение. Но мы любим эту команду.

Для «Балтики» наступают новые времена. В течение ближайших недель во многом будет понятен вектор ее развития. Дело в том, что ее успехи в виде выхода в РПЛ и попадания в Суперфинал Кубка России во многом возникли благодаря поддержке прежнего губернатора Калининградской области Антона Алиханова. В том числе, с его помощью год назад клуб получил мощного спонсора в лице компании «Ростех».

В середине мая Алиханов покинул пост и был назначен министром промышленности и торговли. Временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Беспрозванных заверил, что намерен сохранить профессиональный спорт в Калининградской области. И обещал в июне принять все ключевые решения. Также он отметил, что есть задача вернуть через год «Балтику» в РПЛ.

— Задача простая — нам надо вернуться в РПЛ, — сказал Беспрозванных. — Завтра буду говорит об этом с «Ростехом». Новый тренер и новая команда будут стремиться к ее выполнению. У нас спортивный и амбициозный регион — это касается всех видов спорта.

Следующий сезон начнется 13 июля, когда «Зенит» и занявший второе место в чемпионате «Краснодар» сыграют матч Суперкубка России. Пока все команды уходя в отпуск. Подготовку к новому сезону они начнут во второй половине июня.