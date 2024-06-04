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19:39 (мск), источник: Vesti.kz

Алипа признали лучшим игроком Суперфинала Кубка России

Защитник сборной Казахстана и «Зенита» (Санкт-Петербург) Нуралы Алип признан лучшим игроком Суперфинала Кубка России, сообщают Vesti.kz.

ЗенитКубок России: результаты и календарь
Источник: ФК "Зенит"

В решающем матче против «Балтики» Алип точным ударом головой принес «Зениту» победу.

«Вы сделали свой выбор! Нуралы Алип — лучший игрок суперфинала Кубка страны по версии болельщиков “Зенита”! Браво, Нурик!», — пишет пресс-служба «Зенита».

Гол и кровь Алипа: «Зенит» выиграл всё
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