Алипа признали лучшим игроком Суперфинала Кубка России
Защитник сборной Казахстана и «Зенита» (Санкт-Петербург) Нуралы Алип признан лучшим игроком Суперфинала Кубка России, сообщают Vesti.kz.
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Защитник сборной Казахстана и «Зенита» (Санкт-Петербург) Нуралы Алип признан лучшим игроком Суперфинала Кубка России, сообщают Vesti.kz.
В решающем матче против «Балтики» Алип точным ударом головой принес «Зениту» победу.
«Вы сделали свой выбор! Нуралы Алип — лучший игрок суперфинала Кубка страны по версии болельщиков “Зенита”! Браво, Нурик!», — пишет пресс-служба «Зенита».