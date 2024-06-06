Кубок России по футболу сохранит свой формат
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Фонбет — Кубок России по футболу сохранит формат розыгрыша, использовавшийся в сезоне-2023/24. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Фонбет — Кубок России по футболу сохранит формат розыгрыша, использовавшийся в сезоне-2023/24. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Турнир в сезоне-2024/25 будет разделен на «путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «путь регионов». Дата жеребьевки группового этапа «пути регионов» будет определена 6 июня. Для жеребьевки команды будут разделены на четыре корзины: в первую войдут команды, занявшие места с первого по четвертое в сезоне-2023/24 Мир-РПЛ, во вторую — занявшие места с пятого по восьмое, в третью — с 9-го по 12-е, в четвертую — «Пари Нижний Новгород» (сохранивший место в РПЛ после стыковых матчей), тольяттинский «Акрон» (победитель стыковых матчей как представитель Мелбет — Первой лиги), подмосковные «Химки» и махачкалинское «Динамо» (занявшие первое и второе места в Первой лиге соответственно).
На групповом этапе «пути РПЛ» команды сыграют шесть матчей в два круга, клубы, занявшие первые два места в каждой группе, отправятся в плей-офф «пути РПЛ», занявшие третье продолжат играть в «пути регионов». Плей-офф сохранит систему двойного выбывания. Финал плей-офф «пути регионов» пройдет в один раунд, финал «пути РПЛ» — в два раунда. В матче за кубок сыграют победитель плей-офф «пути РПЛ» и «пути регионов».
В 2024 году обладателем Кубка России стал петербургский «Зенит», со счетом 2:1 победивший калининградскую «Балтику» в суперфинале турнира.