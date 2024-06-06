Кубок России по футболу сохранит свой формат

Турнир в сезоне-2024/25 будет разделен на «путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «путь регионов». Дата жеребьевки группового этапа «пути регионов» будет определена 6 июня. Для жеребьевки команды будут разделены на четыре корзины: в первую войдут команды, занявшие места с первого по четвертое в сезоне-2023/24 Мир-РПЛ, во вторую — занявшие места с пятого по восьмое, в третью — с 9-го по 12-е, в четвертую — «Пари Нижний Новгород» (сохранивший место в РПЛ после стыковых матчей), тольяттинский «Акрон» (победитель стыковых матчей как представитель Мелбет — Первой лиги), подмосковные «Химки» и махачкалинское «Динамо» (занявшие первое и второе места в Первой лиге соответственно).