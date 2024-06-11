Московские «Динамо» и «Спартак» попали в одну группу в Кубке России по футболу

В группу A также попали самарские «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо». Квартет B составили московский «Локомотив», «Ростов», «Оренбург» и «Химки». В группу C вошли «Краснодар», московский ЦСКА, грозненский «Ахмат» и «Пари Нижний Новгород». В группе D представлены петербургский «Зенит», казанский «Рубин», воронежский «Факел» и тольяттинский «Акрон».

В прошлом розыгрыше Кубка России «Динамо» и «Спартак» также играли в одной группе и обменялись победами (4:1 и 3:0). В полуфинале «пути регионов» «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:0.

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф «пути РПЛ». Клубы, занявшие третьи места, сыграют в плей-офф «пути регионов».

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является петербургский «Зенит», который в суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).