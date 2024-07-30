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18:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рубин» — «Акрон»: стартовые составы перед матчем FONBET Кубка России

«Рубин и “Акрон” объявили стартовые составы перед матчем группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Рубин
АкронКубок России: результаты и календарь
Источник: РИА "Новости"

Встреча начнется в 18.30 мск и пройдет в Казани.

«Рубин»: Ставер, Рожков, Ашурматов, Грицаенко, Кузнецов, Безруков, Иванов, Апшацев, Васильев. Чумич, Шабанхаджай.

«Акрон»: Волков, Баранок, Бокоев, Пестряков, Бардыбахин, Москвичев, Эсанов, Кузьмин, Дмитриев, Тимошенко, Болдырев.

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