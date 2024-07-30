«Рубин» — «Акрон»: стартовые составы перед матчем FONBET Кубка России
«Рубин и “Акрон” объявили стартовые составы перед матчем группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Рубин
АкронКубок России: результаты и календарь
«Рубин и “Акрон” объявили стартовые составы перед матчем группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Встреча начнется в 18.30 мск и пройдет в Казани.
«Рубин»: Ставер, Рожков, Ашурматов, Грицаенко, Кузнецов, Безруков, Иванов, Апшацев, Васильев. Чумич, Шабанхаджай.
«Акрон»: Волков, Баранок, Бокоев, Пестряков, Бардыбахин, Москвичев, Эсанов, Кузьмин, Дмитриев, Тимошенко, Болдырев.