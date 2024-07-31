«Спартак» — «Динамо» Москва: стартовые составы команд на матч Кубка России

Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Начало игры — в 18:30 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды трижды встречались в матчах Кубка России. В групповом этапе сначала «Спартак» разгромил «Динамо» со счётом 4:1, затем выиграли бело голубые — 3:0. В матче второго этапа ½ финала Пути регионов «Спартак» выиграл со счётом 2:0 и выбил «Динамо» из Кубка России.