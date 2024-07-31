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18:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» — «Динамо» Москва: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 31 июля, в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся московские «Спартак» и «Динамо».

Спартак
ДинамоКубок России: результаты и календарь
Источник: ФК "Спартак"

Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Начало игры — в 18:30 по московскому времени.

Стартовые составы играющих команд:

«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Мартинс, Пруцев, Зорин, Зиньковский, Медина, Угальде.

«Динамо» Москва: Лещук, Скопинцев, Кутицкий, Лепский, Бессмертный, Чавес, Гагнидзе, Макаров, Окишор, Фомин, Тюкавин.

В прошлом сезоне команды трижды встречались в матчах Кубка России. В групповом этапе сначала «Спартак» разгромил «Динамо» со счётом 4:1, затем выиграли бело голубые — 3:0. В матче второго этапа ½ финала Пути регионов «Спартак» выиграл со счётом 2:0 и выбил «Динамо» из Кубка России.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».

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