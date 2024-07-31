Сказка медиаклубов в Кубке России продолжается! «Броуки» победили вслед за 2DROTS

БроукБойз — Квант — 1:1, 4:2 по пенальти, обзор матча Пути регионов Кубка России, 31 июля 2024 | Источник: Соцсети

Несколько лет назад РФС решился на смелый эксперимент и пригласил в Кубок России медийные команды. Результат превзошёл ожидания — телевизионные охваты были на уровне топ-матчей РПЛ, а сами медиаклубы показали весьма симпатичный футбол. Блогерские команды неоднократно выбивали из Кубка представителей низших лиг, что вызвало немало вопросов к структуре профессионального футбола России.

В сезоне-2024/2025 сразу три медиаклуба получили путёвку в Кубок. Первыми в игру вступили 2DROTS, обыгравшие вчера «Строгино» (1:0). Cегодня же честь медиафутбола на профессиональной арене отстаивал действующий чемпион Медиалиги — «БроукБойз».

Клуб Димы Егорова и Артёма Райзена считался явным фаворитом на стадии 1/256 финала, ведь в соперники ему достался «Квант» (скромная команда из дивизиона «Б» Второй лиги). Эксперты и букмекеры единогласно отдавали предпочтение «Броукам». Однако за несколько часов до матча стало известно о кадровых проблемах команды — матч с «Квантом» по разным причинам пропустили шесть основных игроков. Ещё двое попали в заявку, но были не готовы провести на поле все 90 минут. Поэтому и. о. главного тренера «Броуков» Виталию Дьякову (экс-футболисту РПЛ) пришлось экстренно «латать дыры» в составе.

Первые минуты матча «Квант» провёл активно. Команда организовала несколько неплохих атак, но не довела их до ударов. Дальше «Броуки» инициативу перехватили и владели ей почти весь первый тайм. Медиаклуб создал несколько реально опасных моментов, один из которых завершился попаданием в перекладину. Однако ближе к перерыву «Квант» заработал угловой и результативно его разыграл.

Прибежавший на корнер защитник переиграл на втором этаже экс-футболиста «Спартака» Павла Яковлева и вколотил мяч в сетку «Броуков». На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «Кванта» на табло.

После перерыва картина не изменилась. «БроукБойз» владели преимуществом и быстро сравняли счёт. Гол пришёл после очередного углового. На этот раз лучше всех в воздухе сыграл защитник «Броуков» Евгений Плешко (воспитанник молдавского «Шерифа») — 1:1.

Остаток матча прошёл на встречных курсах. Обе команды атаковали и создавали неплохие моменты. «Броуки» освежили игру заменами, выпустив на поле даже бывшего полузащитника московского «Динамо» Антона Соснина. А ещё медийный клуб забил второй гол, но судья отменил его из-за офсайда. В итоге счёт на табло не изменился — игра перешла в серию пенальти.

В послематчевой серии сильнее и удачливее оказались «Броуки». Таким образом, именно они выходят в 1/128 финала Пути регионов Кубка России, где сыграют с «Химиком» из Дзержинска. А «Квант» покидает турнир, не сумев преодолеть первый рубеж.