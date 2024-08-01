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03:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Трансферный намек Станковича и «курицы без головы» от Лички. Пресс-конференция после кубкового дерби

Что говорили главные тренеры «Спартака» и «Динамо».

Спартак
ДинамоКубок России: результаты и календарь
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Станкович: когда только пришел, мне сказали, что дождь — спартаковская погода

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после разгрома «Динамо» в первом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России (3:0) рассказал о выборе состава на матчи, объяснил, в какой роли видит на поле Павла Маслова и Руслана Литвинова, а также сделал трансферный намек по поводу футболиста «Ференцвароша» Маркиньоса.

— Маслов неожиданно сыграл на позиции оттянутой «восьмерки». Почему вы сделали такой выбор? На какой позиции вы его рассматриваете?

— Хочу поздравить и поблагодарить всех ребят — команда провела отличный матч с высоким уровнем интенсивности. Что до Павла, даже мой ассистент дважды меня переспросил, действительно ли я хочу выпустить Маслова на позицию «восьмерки». Я вижу, как Маслов работает на тренировках, вижу его потенциал. Считаю, он может играть на любых позициях, кроме, наверное, вингера и центрфорварда.

— На каком языке вы давали ему установку?

— Ребята прекрасно говорят на английском. По крайней мере уверяют, что это так, ха-ха. На самом деле мы говорим на языке футбола. И мое лицо тоже многое им может сказать.

— Как оцените игру Пруцева, который в прошлом сезоне был одним из самых стабильных игроков основы?

— Когда я определяю стартовый состав, то понимаю на сто процентов, что все самые лучшие остаются на скамейке. Верно ведь, ха-ха? Выбираю же я, прежде всего глядя на работу на тренировках. Все проявляют себя прекрасно, но какой-то выбор я все-таки должен сделать. И я счастлив, что у меня есть из кого выбирать. Не столь важно, кто начинает матч, а кто заканчивает. Мы провели только три официальные игры. И я верю во всех своих футболистов.

— Сегодня «Спартак» заставил вспомнить былые времена. Вы изучали «Спартак» прошлых лет? Или то, что мы увидели сегодня, — это именно ваше видение футбола?

— Знаете, когда я только пришел в команду, мне сказали, что моросящий дождь — это спартаковская погода. Мне нравится футбол с владением, но нужно и быть организованными, биться и бороться за мячи, не сдаваться!

— Минувший сезон в аренде провел Шамар Николсон. В какой он форме? Как скоро мы можем увидеть его на поле?

— Он дисквалифицирован в кубковых матчах. Пока Шамар провел только четыре-пять тренировок с командой. Не знаю, когда он выйдет на поле и выйдет ли.

— В одном из моментов вы повздорили со скамейкой «Динамо». Что там случилось? Что вы пытались донести до соперников?

— Это футбол, эмоции, всякое бывает. Был грубый эпизод, вся наша скамейка бурно отреагировала. Мы живем игрой. Все в итоге было нормально. Мы остались друзьями со штабом «Динамо» после игры.

— Пишут, что Маркиньос вот-вот прилетит в Москву. Увидим ли мы его в «Спартаке»? Или в «Локомотиве»?

— Ну, раз пишут, в ближайшее время мы все узнаем. Видите, я улыбаюсь вам иронично. Вы можете сделать определенные выводы из моей улыбки, ха-ха.

— Успели ли вы уже адаптироваться в Москве, в «Спартаке»?

— Когда попадаешь в такой большой клуб, это сразу чувствуется. Все сотрудники дают это понять. И я пытаюсь отплатить им тем же. Чувствую себя в «Спартаке» хорошо и хочу адаптироваться к культуре, к традициям, что тут имеются. Думаю, у меня получается.

— Литвинов снова сыграл на позиции центрального защитника. Кем вы видите его в команде?

— Мое личное мнение: его позиция — перед линией обороны. Это очень умный игрок, который умеет быстро адаптироваться. Он быстро читает игровые ситуации. Очень доволен им, вижу его работу на тренировках. Рад, что у меня есть такой футболист.

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Личка: посмотрите на состав «Спартака» и наш — большая разница

Визави Станковича Марцел Личка посетовал на длину скамейки, отметив, что ему пришлось бросить в бой молодых неопытных футболистов. По его словам, после того как Хесус Медина реализовал пенальти, сделав счет 2:0, игра уже была решена.

— С течением времени мы играли хуже и хуже. После 0:2, думаю, игра уже была сделана. Соперник успокоился и просто играл в футбол. Нам же было тяжело. Молодые ребята стараются, но им не хватает качества в работе с мячом и опыта. Поговорили с ребятами в раздевалке. Думаю, все будет хорошо, — начал пресс-конференцию Личка.

— В качестве главного тренера «Динамо» вы проиграли «Спартаку» пять матчей из шести. Эта команда для вас криптонит?

— Не обращаю на это внимания. Честно сказать, не веду статистику. Можно проиграть игру, но сегодня соперник был сильнее нас. В первом тайме у нас что-то получалось хорошо, но с течением времени становилось сложнее и сложнее.

— То есть вы считаете, что сегодняшний результат в большей степени заслуга «Спартака», чем следствие слабости «Динамо»?

— Я бы хотел, чтобы у меня на лавке сидели Барко, Игнатов и другие игроки такого уровня и опыта. Но у меня парни 2005−2006 годов рождения. Я не могу требовать от Окишора, Майсторовича и других такой же игры, как от опытных футболистов. Несколько раз Бабич выбивал мяч из ворот — то есть у нас были моменты. Сегодня «Спартак» был лучше и победил 3:0.

— Очередная ошибка Лещука — это система? В чем дело?

— Он отбивал мяч, тот угодил в ногу соперника… Тяжело сказать что-то. У нас это уже третий матч, когда «Спартак» забивает подобные голы. Фарт для красно-белых, наверное, и наша ошибка. У Окишора сегодня тоже был отличный шанс забить. Но когда атакующий игрок не реализует момент, никто так его не ругает, как вратаря, если тот ошибется… Сегодня просто отлично играл «Спартак», а мы не успевали за ними.

— Готовясь к игре, вы учитывали фактор отсутствия Соболева?

— Нет. Мы выбирали тактику, исходя из своей готовности после матча чемпионата страны. Дерби — тяжелый матч. Молодежь сегодня училась играть под давлением при большом количестве болельщиков.

— Во втором тайме перестал получаться даже отбор. Нет ли тут системных ошибок «Динамо» в подготовке?

— Мы теряли мяч после двух-трех передач, а когда много бегаешь за мячом, быстрее устаешь. После 0:2 мы просто бегали 5−8 минут как курица без головы… Посмотрите состав «Спартака» и посмотрите мой состав. Большая разница!

Артем Калинин

Спартак
3:0
Первый тайм: 1:0
Динамо
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