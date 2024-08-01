Первая победа «Краснодара» и первое поражение Николича в ЦСКА. Все решил красивейший гол | Источник: ФК «Краснодар»

Групповой этап FONBET Кубка России — отдельная Вселенная. Там всего через несколько дней после очередного тура чемпионата вполне можно обнаружить в стартовом протоколе одиннадцать новых фамилий. Так что нельзя было получить однозначный ответ на вопрос: правильных ли игроков по сравнению с игрой против махачкалинского «Динамо» выбрал в этот раз Мурад Мусаев, или мы имеем дело с обычной ротацией?

И, в принципе, стартовый состав «быков» — даже в отсутствие Сперцяна, Черникова, Кривцова и Тормены — был вполне себе боеспособным. Тем более, впервые в нынешнем сезоне сыграли серебряные призеры Кубка Америки Кастаньо и Кордоба. И лучший снайпер краснодарцев в середине первого тайма забил, по-хоккейному подставив ногу под удар Олусегуна с подбора. Завершение вопросов не вызывало, только ВАР взятие ворот все равно отменил — из-за попадания в офсайд Эктова, с чьей подачи и началась голевая атака.

Эктов, к слову, сделал неплохую заявку на место в старте уже в чемпионате. Тем более — он все-таки профильный фланговый защитник, а «Краснодар» наконец-то вернулся от гибридной схемы с тремя центральными защитниками к привычным для себя 4−3−3. Или даже 4−2−3−1, так как Козлов играл очень высоко — фактически на позиции «десятки». И смотреть за игрой было гораздо интереснее, чем в первых матчах черно-зеленых в чемпионате. Все словно оказались на своих местах и лучше знали, что делать. В том числе и пока не показавший в России весь свой потенциал Кастаньо, который расположился чуть выше Кевина Ленини и играл важную роль в продвижении мяча.

Впрочем, перебирать с комплиментами нужно было с поправками на состав ЦСКА. Лукин, Глебов, Кисляк, Агапов — за два тура первенства у этого квартета набралось одиннадцать игровых минут на четверых. А Койта и Давила в официальных матчах вместе прежде не играли. Даже если не иметь данной информации, подобная мысль обязательно проскользнула бы, когда два легионера пытались разыграть «стеночку» на входе в штрафную и замыслов друг друга не поняли.

Кто точно был у армейцев на своем месте — так это Тороп. Кубковый вратарь, который в прошлом сезоне и в чемпионате подменял Акинфеева практически безболезненно, до перерыва несколько раз выручил. А самым ярким эпизодом с его участием стало добивание Кордобы с пары метров после крайне неприятного для вратаря штрафного в исполнении Кевина Ленини. Плюс Торопу пришлось серьезно потрудиться при атаках Батчи и Кастаньо с дальней дистанции.

У ЦСКА в первые 45 минут ничего подобного в активе не было. Зато оборона трудилась с повышенной нагрузкой, из-за чего на желтых карточках «повисли» ключевые защитники — Мойзес и Виллиан Роша. Активизировались армейцы только после первого в сезоне пропущенного гола, на который «Краснодар» наиграл. Или — правильнее в данном случае сказать — наработал. Трое краснодарцев навязали сопернику борьбу за оказавшийся в воздухе мяч у линии штрафной, Кобнан Дэвид сбросил его головой, а Ленини, классно положив корпус, с лета пробил в угол.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-202493653&hd=2&id=456241401&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вот тут и ЦСКА наконец стал что-то придумывать впереди. Для начала — за счет активности Койта, который и бил, и обыгрывал, и с Давилой уже неплохо взаимодействовал. Добавили огня свежие Обляков, Мусаев и Жемалетдинов. Но и у «быков» джокеры были что надо — Сперцян, Смолов, Оласа. Так что концовка получилась живой. С классным, но отмененным из-за офсайда голом Давилы, взаимными перспективными атаками и финальным армейским штурмом.

Не поменялся на этом отрезке только счет. «Краснодар» одержал первую в сезоне победу. У ЦСКА — первое поражение при Николиче. Осталось понять: насколько важный и заслуженный успех «быков» поможет им в чемпионате? Ответ получим в ближайшие выходные в Воронеже, а 10 августа ЦСКА приедет в Краснодар уже в рамках РПЛ, и это будет совсем другая игра.