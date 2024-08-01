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1 августа, источник: Чемпионат.com

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче группового этапа Кубка России

В матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались махачкалинское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

Динамо Мх
Крылья СоветовКубок России: результаты и календарь
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче группового этапа Кубка России | Источник: Чемпионат.com

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Калининград). Начало игры было запланировано на 19:30 по московскому времени. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола на 83-й минуте стал Абакар Гаджиев.

В прошлом сезоне махачкалинское «Динамо» выступало в Мелбет Первой лиге. Команда потерпела поражение в матче Пути регионов Кубка России с таганрогским «Форте» со счётом 0:1. «Крылья Советов» не смогли преодолеть групповой этап Пути РПЛ.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», в финале обыгравший калининградскую «Балтику» — 2:1.

Динамо Мх
1:0
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
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