«Амкал», 2DROTS и Broke Boys узнали даты матчей второго раунда Кубка России

«Амкал» сыграет в гостях против московского «Велеса» 20 августа в 19:30 (мск); 2DROTS отправится в гости к костромскому «Спартаку» 21 августа в 19:30 (мск); Broke Boys совершит выезд в Дзержинск на матч с местным «Химиком» 22 августа в 19:30 (мск).