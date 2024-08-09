Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:30
Пари Нижний Новгород
Химки
Футбол. Премьер-лига
20:45
Ростов
Рубин
Футбол. Еврокубки
8.08
Сент-Миррен
Бранн
Футбол. Еврокубки
8.08
Сент-Патрик'с Атлетик
Сабах
Футбол. Еврокубки
8.08
Динамо Мн
Линколн
Футбол. Еврокубки
8.08
Брага
Серветт Ж
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
1.08
Динамо Мх
Крылья Советов
1.08
Кировец-Восхождение
Тверь
1.08
Амкал
Коломна
1.08
ZOV
Торпедо Вл
1.08
Сокол Кз
Волна
П 4:3
31.07
Ахмат
Пари Нижний Новгород
31.07
Краснодар
ЦСКА
31.07
Псков
Луки-Энергия
П 3:4
Футбол. Кубок России. Все результаты
17:33 (мск), источник: Sport24

«Амкал», 2DROTS и Broke Boys узнали даты матчей второго раунда Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) утвердил расписание матчей 2-го раунда Пути регионов Кубка России.

АмкалКубок России: результаты и календарь
«Амкал», 2DROTS и Broke Boys узнали даты матчей второго раунда Кубка России | Источник: Михаил Шапаев, РФС

График своих игр узнали и представители Медиалиги — «Амкал», 2DROTS и Broke Boys.

«Амкал» сыграет в гостях против московского «Велеса» 20 августа в 19:30 (мск); 2DROTS отправится в гости к костромскому «Спартаку» 21 августа в 19:30 (мск); Broke Boys совершит выезд в Дзержинск на матч с местным «Химиком» 22 августа в 19:30 (мск).

Читайте также от «Sport24»
Эллина Бандеева показала сексуальную фигуру в откровенном купальнике, сняв горячее видео: «Какая женщина!»
«Вы возбуждаете сильнее, чем ровесницы». 46-летняя Анна Семенович получила признание от 24-летнего поклонника
Девушка Тимати показала сексуальную грудь в откровенном боди: горячее видео
Россиянка превзошла американку, возглавив рейтинг самых просматриваемых стримерш на Twitch
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь