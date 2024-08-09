«Амкал», 2DROTS и Broke Boys узнали даты матчей второго раунда Кубка России
Российский футбольный союз (РФС) утвердил расписание матчей 2-го раунда Пути регионов Кубка России.
АмкалКубок России: результаты и календарь
Российский футбольный союз (РФС) утвердил расписание матчей 2-го раунда Пути регионов Кубка России.
График своих игр узнали и представители Медиалиги — «Амкал», 2DROTS и Broke Boys.
«Амкал» сыграет в гостях против московского «Велеса» 20 августа в 19:30 (мск); 2DROTS отправится в гости к костромскому «Спартаку» 21 августа в 19:30 (мск); Broke Boys совершит выезд в Дзержинск на матч с местным «Химиком» 22 августа в 19:30 (мск).