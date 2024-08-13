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У «Локо» решает молодежь. В Оренбурге первой звездой стал 19-летний Раков

Железнодорожники одержали вторую победу в FONBET Кубке России.

Источник: ФК «Оренбург»

Кубковый турнир на этом этапе — время максимально возможной ротации. Благодаря этому во вторник в «Локомотиве» дебютировали Митрюшкин и Тимофеев, а из привычного по чемпионату состава в Оренбурге с первых минут появились только Сильянов, Ненахов и Баринов. Капитан и задал ритм игре, выдав классную длинную передачу, а дебютант уральцев Казымджан Караташ в собственной штрафной зацепил убегавшего к воротам Ракова.

Так себе премьера для арендованного у «Галатасарая» турецкого защитника — открывший счет своим голам в нынешнем сезоне Сулейманов безупречно исполнил пенальти. И это, как оказалось, был не последний в матче 11-метровый, так как вскоре арбитр уже в другой штрафной увидел фол Ненахова на Оганесяне. Митрюшкин, который уже успел хорошо разогреться после опаснейшего удара Куэро из штрафной, в этот раз с эквадорцем не справился, несмотря на не лучшее исполнение бьющего.

На все про все ушло 15 минут. Похоже, можно уже вводить в обиход новый термин — типичный кубковый футбол группового этапа. Это, конечно, не анархия на поле и атаки с шашками наголо, но факт, что такие матчи смотрятся. Вылет, по крайней мере пока, не грозит, что снижает цену возможного поражения. Следовательно, можно быть смелее и рискованнее. А так как все это надо умножить на желание проявить себя не имеющих твердого места в основе футболистов, в таких играх бал правит атака.

В данном случае инициативой больше владели хозяева, что отчасти было на руку «Локо». На свободном пространстве быстрая команда Михаила Галактионова чувствует себя в родной стихии. Голевая атака под номером два данный тезис подтверждает очень ярко. Разогнал ее протащивший мяч по центру Митай. Продолжил Сарвели, а Раков в касание покатил мяч на поймавшего кураж Сулейманова. А если бы еще в концовке первого тайма свой шанс использовал пока не показывающий себя во всей красе Салтыков, железнодорожники чувствовали бы себя максимально комфортно.

Однако хозяев спас Москвичев, и уже после перерыва неприятности гостям доставил их воспитанник Рыбчинский. Куэро после его идеальной передачи просто обязан был выйти из тени и расстрелять ворота с нескольких метров. А дальше пошла игра со взаимными шансами на победу. Хронологически к ней был ближе «Оренбург», однако все испортил промах Оганесяна из близкой к стопроцентной позиции из центра штрафной.

Железнодорожникам же, несмотря на активность вышедшего на замену экс-форварда уральцев Воробьева, не хватало последнего штриха. Однако победный пазл сложился с появлением на поле Батракова. Именно он задал направление решающей атаке, Тикнизян ее продолжил, а Раков классно разобрался с защитником и отправил мяч в сетку. Что называется — исполнил.

У «Локомотива» в этом сезоне с завидной регулярностью решает молодежь. То гол и ассистентский хет-трик 19-летнего Батракова в Грозном в чемпионате. Теперь — результативная передача и победный удар его ровесника Ракова в Оренбурге. Красно-зеленые идут по победному графику что в РПЛ, что в Кубке, где у них два выигрыша в двух матчах. Теперь можно в отличном настроении готовиться к воскресному дерби с ЦСКА. Оно станет для «Локо» и его талантливых юниоров тестом на зрелость.

Андрей Кузичев

Оренбург
2:3
Первый тайм: 1:2
Локомотив
Футбол, Кубок России, Группа B
13.08.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Давид Деограсия
Михаил Галактионов
Голы
Оренбург
Жюстин Рауль Куэро Паласио
15′
Жюстин Рауль Куэро Паласио
53′
Локомотив
Тимур Сулейманов
8′
Тимур Сулейманов
36′
Вадим Раков
82′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Москвичев
31
Георгий Зотов
35
Казымджан Караташ
38
Артем Касимов
90+4′
11
Степан Оганесян
20
Дмитрий Рыбчинский
19
Жюстин Рауль Куэро Паласио
74′
8
Иван Башич
68′
61
Семен Столбов
87
Данила Прохин
85′
88′
94
Дмитрий Миллер
24
Томас Муро
41′
4
Данила Хотулев
96
Алексей Барановский
88′
69
Семен Юрин
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
21
Марио Митай
45
Александр Сильянов
27
Вадим Раков
76′
59
Егор Погостнов
19′
94
Артем Тимофеев
24
Максим Ненахов
45+3′
46′
77
Илья Самошников
6
Дмитрий Баринов
72′
93
Артем Карпукас
14
Никита Салтыков
57′
71
Наир Тикнизян
8
Владислав Сарвели
76′
83
Алексей Батраков
99
Тимур Сулейманов
46′
10
Дмитрий Воробьев
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
17
9
Удары в створ
11
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
3
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Наиль Сейфетдинов
(Россия, Казань)
ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти