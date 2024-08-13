У «Локо» решает молодежь. В Оренбурге первой звездой стал 19-летний Раков

На все про все ушло 15 минут. Похоже, можно уже вводить в обиход новый термин — типичный кубковый футбол группового этапа. Это, конечно, не анархия на поле и атаки с шашками наголо, но факт, что такие матчи смотрятся. Вылет, по крайней мере пока, не грозит, что снижает цену возможного поражения. Следовательно, можно быть смелее и рискованнее. А так как все это надо умножить на желание проявить себя не имеющих твердого места в основе футболистов, в таких играх бал правит атака.