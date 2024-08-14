Матчи с участием «Зенита» и «Спартака» продолжат второй тур «пути РПЛ» Кубка России

В одно время — в 19:30 мск — начнутся матчи группы A. Московский «Спартак» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», столичное «Динамо» на своем поле встретится с «Динамо» из Махачкалы. В первом туре «Спартак» на своем поле в московском дерби обыграл «Динамо» со счетом 3:0, махачкалинская команда дома победила «Крылья Советов» (1:0).
В воскресенье «Спартак» в матче четвертого тура РПЛ на своем поле сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (0:0), красно-белые прервали серию из трех побед во всех турнирах. «Крылья Советов», наоборот, одержали первую победу в сезоне, самарская команда дома оказалась сильнее воронежского «Факела» (2:0). «Спартак» и «Крылья Советов» уже успели сыграть в этом сезоне РПЛ, на «Лукойл-Арене» в Москве красно-белые победили со счетом 3:0.
Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин уверен, что у команды будет большая ротация в матче с «Крыльями Советов». «Конечно, это кубок, будет ротация, выйдут те, у кого меньше практики, — сказал Гладилин ТАСС. — Матч ведь не определяющий, не самая ударная игра будет. Будет идти подготовка к матчу чемпионата с “Факелом”. Тренер смотрит на кубковый турнир так, что это не игра на вылет, не сказать, что промежуточная, но тренировочного плана».
«Динамо» подходит к игре кубка после поражения в Петербурге от «Зенита» в матче РПЛ со счетом 0:1. Махачкалинский клуб также уступил в прошлом туре, команда на выезде проиграла столичному «Локомотиву» (0:2). Махачкалинское «Динамо» проводит дебютный сезон в РПЛ.
Игры ЦСКА и «Зенита»
В одном из первых матчей дня ЦСКА на «ВЭБ-Арене» сыграет с «Пари Нижний Новгород», встреча начнется в 17:15 мск. ЦСКА и «Пари НН» выступают в группе C, матч этого квартета с участием «Краснодара» и «Ахмата» пройдет 15 августа. В этом сезоне РПЛ ЦСКА уже обыграл «Пари НН» на выезде, встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу армейского клуба. В первом туре группового этапа красно-синие на выезде уступили «Краснодару» со счетом 0:1, нижегородская команда в гостях проиграла «Ахмату» (1:4).
Также в среду «Зенит» на выезде сыграет с казанским «Рубином», встреча тоже начнется в 17:15 мск. Команды выступают в группе D вместе с «Факелом» и тольяттинским «Акроном», их матч пройдет в четверг. «Зенит» пока не проиграл ни одного матча в новом сезоне, в первом туре Кубка России петербургская команда обыграла на своем поле «Факел» (3:0), также в активе сине-бело-голубых четыре победы в РПЛ. «Зенит» и «Рубин» также уже встречались в этом сезоне чемпионата России, петербуржцы на выезде победили казанцев со счетом 4:0.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что команде не поможет бразильский полузащитник Вендел, который получил травму в матче РПЛ с «Динамо». «Он сейчас будет проходить курс реабилитации. Посмотрим еще, насколько долго она продлится, медицинский штаб уточняет сроки, советуется по характеру повреждений, определяет, насколько это тяжелая травма и сколько времени займет реабилитация. Нуралы Алип начинает работу в общей группе, но к этому матчу не будет готов. Дальше будем смотреть, у нас есть игроки с небольшими повреждениями. Насколько они смогут восстановиться за столь короткий промежуток времени, посмотрим. Все остальные на сегодняшний день готовятся», — рассказал тренер.
Программа второго тура группового этапа «пути РПЛ» стартовала во вторник. В этот день «Локомотив» на выезде победил «Оренбург» (3:2), «Ростов» на своем поле переиграл «Химки» (3:1).
По итогам группового этапа две лучшие команды каждой группы выйдут в плей-офф «пути РПЛ». Клубы, занявшие третьи места, сыграют в плей-офф «пути регионов». На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов», команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.
Действующим обладателем трофея является «Зенит». В суперфинале Кубка России сезона-2023/24 сине-бело-голубые со счетом 2:1 обыграли калининградскую «Балтику». Больше всего титулов у московского «Локомотива» (девять).