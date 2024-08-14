Матчи с участием «Зенита» и «Спартака» продолжат второй тур «пути РПЛ» Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что команде не поможет бразильский полузащитник Вендел, который получил травму в матче РПЛ с «Динамо». «Он сейчас будет проходить курс реабилитации. Посмотрим еще, насколько долго она продлится, медицинский штаб уточняет сроки, советуется по характеру повреждений, определяет, насколько это тяжелая травма и сколько времени займет реабилитация. Нуралы Алип начинает работу в общей группе, но к этому матчу не будет готов. Дальше будем смотреть, у нас есть игроки с небольшими повреждениями. Насколько они смогут восстановиться за столь короткий промежуток времени, посмотрим. Все остальные на сегодняшний день готовятся», — рассказал тренер.