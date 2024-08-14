«Рубин» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч Кубка России

В 1-м туре группового этапа «Зенит» разгромил «Факел» (3:0), а «Рубин» обыграл «Акрон» (4:0). В прошлом сезоне сине-бело-голубые и казанцы дважды встречались друг с другом в рамках Российской Премьер-Лиги. В первом круге «Зенит» выиграл 3:0, во втором круге уступил со счётом 0:2. Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».