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Лунев, Тюкавин, Фомин и другие лидеры московского «Динамо» пропустят матч с «Динамо» Мх в Кубке России

Московское и махачкалинское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России.

Источник: Sport24

Лидеры столичной команды — Андрей Лунев, Фабиан Бальбуэна, Эли Даса, Диего Лаксальт, Андрей Фомин, Муми Нгамале и Константин Тюкавин — пропустят игру по решению тренерского штаба.

«Динамо» Москва: Кудравец, Скопинцев, Лепский, Маричаль, Бессмертный, Гагнидзе, Кутицкий, Смелов, Макаров, Карраскаль, Гладышев.

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Алибеков, Шумахов, Сундуков, Джапо, Пальцев, Глушков, А. Гаджиев, Касинтура, Р. Магомедов.

Матч между командами пройдет в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 19:30 мск.