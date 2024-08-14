Лунев, Тюкавин, Фомин и другие лидеры московского «Динамо» пропустят матч с «Динамо» Мх в Кубке России

Лидеры столичной команды — Андрей Лунев, Фабиан Бальбуэна, Эли Даса, Диего Лаксальт, Андрей Фомин, Муми Нгамале и Константин Тюкавин — пропустят игру по решению тренерского штаба.
«Динамо» Москва: Кудравец, Скопинцев, Лепский, Маричаль, Бессмертный, Гагнидзе, Кутицкий, Смелов, Макаров, Карраскаль, Гладышев.
«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Алибеков, Шумахов, Сундуков, Джапо, Пальцев, Глушков, А. Гаджиев, Касинтура, Р. Магомедов.
Матч между командами пройдет в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 19:30 мск.