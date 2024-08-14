«Зенит» неуязвим и без Глушенкова с Латышонком. «Рубин» снова не справился с чемпионом в Казани

С тех пор «Зенит» успел унизить дома «Ростов» (5:0) и одержать важнейшую победу над одним из главных конкурентов — «Динамо» (1:0). Ну и в FONBET Кубке России начали с разгрома «Факела» (3:0). Скоро Санкт-Петербург покинут два футболиста — Алексей Сутормин должен отправиться в аренду в «Ростов», Александр Коваленко — в «Оренбург», зато подписан из «Сочи» защитник Дркушич, но он пока только готовится к дебюту. Так что на фоне травм Вендела и Алипа, а также отсутствия Мостового, Кассьерры и Эраковича, которые не прилетели в Казань, Сергею Семаку пришлось похимичить с составом.