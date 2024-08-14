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«Зенит» неуязвим и без Глушенкова с Латышонком. «Рубин» снова не справился с чемпионом в Казани

Команда Семака ни разу не попала в створ в первом тайме, но победила благодаря молодому воспитаннику.

Источник: РИА "Новости"

О мощнейшем старте «Зенита» и чудо-форме Глушенкова уже сказано столько, что делать акцент на трудностях, которые предстояло испытать «Рубину», — дело бессмысленное. Тем более обе команды уже успели встретиться в чемпионате — во втором туре чемпион раздавил команду Рахимова в Казани (4:0). Схема для питерцев этим летом была классической — убойная реализация (четыре гола при пяти ударах в створ), гол Глушенкова с передачи Вендела, убитая интрига уже в начале второго тайма.

С тех пор «Зенит» успел унизить дома «Ростов» (5:0) и одержать важнейшую победу над одним из главных конкурентов — «Динамо» (1:0). Ну и в FONBET Кубке России начали с разгрома «Факела» (3:0). Скоро Санкт-Петербург покинут два футболиста — Алексей Сутормин должен отправиться в аренду в «Ростов», Александр Коваленко — в «Оренбург», зато подписан из «Сочи» защитник Дркушич, но он пока только готовится к дебюту. Так что на фоне травм Вендела и Алипа, а также отсутствия Мостового, Кассьерры и Эраковича, которые не прилетели в Казань, Сергею Семаку пришлось похимичить с составом.

В воротах — Адамов вместо Латышонка. На правом фланге вышел Волков, который пока задействуется только в Кубке, слева — другой новичок Горшков, а пару Нино в центре составил Родригао. В опорной зоне вышел молодой Васильев с опытным Ерохиным, бразильская атакующая тройка — Клаудиньо, Мантуан и Артур. Ну и Сергеев, который на острие заменил главного героя старта сезона Глушенкова. Масштабнейшая ротация.

Что касается «Рубина», то тут впечатления полярные, и сложиться они так могут по ходу одной игры. Например, с «Химками» казанцы были хороши в первом тайме, но провалили второй, с «Ростовом» — наоборот. Понятное дело, Кубок — не приоритет команды, надо исправлять ситуацию в чемпионате. И делать это в ближайших матчах с новичками РПЛ «Акроном» и махачкалинским «Динамо». Но битва с «Зенитом» — это всегда витрина, особенно когда хорошо бы вернуть лицо после 0:4.

Только на этот раз пришлось обходиться без ключевого игрока атаки Даку. Ну и Кузнецов, Нижегородов и Ломовицкий, которые появились в стартовом составе, до этого вообще не выходили на поле в этом сезоне.

Первый тайм заставил говорить о том, что стартовый и смешанный составы «Зенита» — это две большие разницы. «Рубин» начал куда более активно, был продуктивнее и в создании опасных моментов, и в давлении. На 17-й минуте Ломовицкий с радиуса штрафной опасно пробивал, заставив Адамова потрудиться. А на исходе получаса игры вратарю «Зенита» снова пришлось выручать, на этот раз после выстрела заменившего Даку Шабанхаджая.

Темп был невысокий, и «Рубин» смотрелся предпочтительнее. Гости же скатывались на подачи в сторону Сергеева, но форвард действовал неэффективно, и уже в перерыве Семак заменил его на Изидора. Вносить исправления главный тренер был обязан, так как за первый тайм его команда не нанесла ни одного удара в створ.

Ход сработал — уже на 53-й минуте тот самый Изидор впервые заставил по-настоящему вступить в игру Нигматуллина. А вскоре и Васильев внезапно подключился по левому флангу, получил передачу от сместившегося Артура и поразил дальний угол.

У «Рубина» еще было несколько интересных подходов, но в завершении явно не хватало такого мастера, как Даку. Вада сумел забить, но его гол отменили из-за офсайда. У «Зенита» же стали лучше получаться розыгрыши мяча, а выход Педро, Барриоса и Дугласа Сантоса помог взять игру под контроль. Ну, а «Рубин» посла ухода с поля Вады совсем расклеился. Правда, в самой концовке Рахмоналиев бил с линии штрафной, мяч прошел мимо, но, кажется, задел кого-то из игроков «Зенита», чего не заметил арбитр. Претензии казанцев не были услышаны.

Итог — 1:0, «Зенит» все еще абсолютно неуязвим в этом сезоне. И даже не основной состав при не самой яркой игре делает главное — добывает результат.

Марк Бессонов

Рубин
0:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Кубок России, Группа D
14.08.2024, 17:15 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Сергей Семак
Голы
Зенит
Дмитрий Васильев
59′
Составы команд
Рубин
25
Артур Нигматуллин
27
Алексей Грицаенко
71
Константин Нижегородов
19
Олег Иванов
21
Александр Зотов
33
Умарали Рахмоналиев
83′
5
Рустамжон Ашурматов
33′
46′
15
Игор Вуячич
90+3′
9
Александр Ломовицкий
65′
7
Александр Юкич
30
Валентин Вада
81′
23
Руслан Безруков
77
Даниил Кузнецов
65′
24
Никола Чумич
99
Дардан Шабанхаджай
88′
6
Угочукву Иву
Зенит
16
Денис Адамов
27
Нино
55
Родригао
82
Сергей Волков
21
Александр Ерохин
79
Дмитрий Васильев
4
Юрий Горшков
63′
3
Дуглас Сантос
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
75′
5
Вильмар Барриос
9
Виктор Гимарайнс Артур
63′
24
Педро
33
Иван Сергеев
46′
10
Вильсон Изидор
31
Густаво Мантуан
89′
77
Ильзат Ахметов
Статистика
3
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Михаил Черемных
(Россия, Пермь)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти