«Спартак» опять забил трижды! Сегодня в команде решали неожиданные герои

Если выделять самых активных игроков тайма, то эту номинацию выиграли бы Маркиньос и Кристофер Мартинс. Хотя бразильский новичок периодически жадничал в моментах, где мог отдать пас и оформить ассист. Например, в середине тайма Маркиньос сблизился с Ломаевым и пробил во вратаря, хотя мог покатить на открытых партнёров. Чувствуется желание футболиста забить первый мяч за «Спартак», мешающее действовать рационально. Мартинс же получил шанс в основе и действовал очень полезно везде — и в атаке, и в защите. А ещё один новичок «Спартака» — Виллиан Жозе — скосплеил свой эпизод из матча с «Ахматом». Форвард снова пробил коряво из выгоднейшей позиции. Пока что экс-игроку «Бетиса» не везёт в России.