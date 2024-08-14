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«Спартак» опять забил трижды! Сегодня в команде решали неожиданные герои

Мартинс прекрасно вышел с первых минут — и забил, а потом тащить начал Зорин! «Крылья» же потерпели очередное поражение.

Источник: spartak.com

«Спартак» ещё ищет стабильность. После неплохой серии из трёх побед в РПЛ и Кубке команда Деяна Станковича сыграла вничью с «Ахматом» (0:0) в чемпионате. После москвичей ждал тяжёлый выезд в Самару к «Крыльям Советов». Команда Игоря Осинькина проваливает старт сезона: всего лишь три очка в четырёх турах и поражение в первой встрече Кубка с махачкалинским «Динамо» (0:1). Домашний матч со «Спартаком» был шансом исправить положение — и моральное, и турнирное (в Кубке).

Деян Станкович прилично перетасовал состав «Спартака», внеся восемь изменений. Хотя и «Крылья» прибегли к ротации. В общем, со стратегической точки зрения матч, видимо, был не так важен. Куда нужнее три очка были для морали. На первых минутах «Крылья Советов» и «Спартак» не гнали вперёд, но к 15-й минуте создали по одному топ-моменту. Сначала Ороско пробил выше перекладины после быстрой атаки самарцев, а затем Мартинс не сумел замкнуть классный навес от Маркиньоса. Важным моментом для хозяев стала травма защитника Гленна Бейла: нидерландец получил повреждение задней поверхности бедра. Из-за этого команда потеряла важную опцию на правом фланге.

Если выделять самых активных игроков тайма, то эту номинацию выиграли бы Маркиньос и Кристофер Мартинс. Хотя бразильский новичок периодически жадничал в моментах, где мог отдать пас и оформить ассист. Например, в середине тайма Маркиньос сблизился с Ломаевым и пробил во вратаря, хотя мог покатить на открытых партнёров. Чувствуется желание футболиста забить первый мяч за «Спартак», мешающее действовать рационально. Мартинс же получил шанс в основе и действовал очень полезно везде — и в атаке, и в защите. А ещё один новичок «Спартака» — Виллиан Жозе — скосплеил свой эпизод из матча с «Ахматом». Форвард снова пробил коряво из выгоднейшей позиции. Пока что экс-игроку «Бетиса» не везёт в России.

Первый тайм получился достаточно интересным даже без забитых мячей. Да, их не хватило, а «Спартак» точно мог забивать парочку. Но не было сомнений, что во вторые 45 минут счёт изменится.

Где-то 15 минут на старте второго тайма прошли динамично, но без убойных моментов. А по истечении часа игры Деян Станкович совершил тройную замену, выпустив в том числе Даниила Зорина. И 20-летний полузащитник сразу выдал мини-магию: он классно разобрался с самарцами около их штрафной и вырезал пас направо. После этого последовал прострел на дальнюю штангу, куда чуть-чуть не успел Хлусевич. А мог получиться шикарный гол!

Впрочем, уже через минуту болельщики «Спартака» забыли об упущенном моменте. Москвичи разыграли комбинацию будто из времён команды Олега Романцева (не зря он общался со Станковичем): Денисов сместился к центру и отдал в штрафную на Зорина, тот сделал пас в касание на Мартинса. Кристофер элегантно перекинул Ивана Ломаева. Красота!

Пошли ли «Крылья Советов» отыгрываться? Нет. Не клеилась игра у хозяев. «Спартак» действовал робко, охраняя счёт. Но нет у самарцев морали и, возможно, уровня исполнителей, чтобы прибавлять в такие эпизоды. А вот красно-белые в итоге свой план реализовали, дождавшись момента. На 83-й минуте Роман Евгеньев совершил грубый обрез, а «Спартак» перехватил мяч. Мелёшин отдал налево, Зиньковский затем прострелил в центр штрафной — Медина в касание поразил ворота Ломаева. Нокдаун для «Крыльев».

«Спартак» после второго забитого мяча расслабился и успокоился. А самарцы сдались. В концовке хозяева получили ещё. Забил Даниил Зорин, который заслужил этот гол. 20-летний полузащитник пробил низом с линии штрафной и отправил третий мяч в ворота Ломаева. Стало даже как-то обидно за «Крылья» — разгрома они не заслуживали.

Самара провалила очередной матч. Это уже четвёртая игра (с учётом РПЛ), в которой команда Осинькина пропустила 3+ мяча. Кризис? Есть основания так думать. А вот «Спартак» не только выиграл во второй раз подряд в Кубке со счётом 3:0 (ранее обыграли «Динамо»), но и вернул уверенность в своих силах. Двойная победа Станковича, который сегодня может быть доволен своим резервом — игру сделали далеко не лидеры команды.

Никита Паглазов

Крылья Советов
0:3
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Кубок России, Группа A
14.08.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Деян Станкович
Голы
Спартак
Кристофер Мартинс
64′
Хесус Мануэль Медина
83′
Даниил Зорин
90+3′
Составы команд
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
24
Роман Евгеньев
14′
25
Кирилл Печенин
95
Илья Гапонов
21
Дмитрий Иванисеня
28
Игорь Дмитриев
23
Гленн Бейл
22′
15
Николай Рассказов
6
Сергей Бабкин
56′
22
Фернандо Костанца
73′
32
Франко Ороско
56′
19
Иван Олейников
7
Дмитрий Цыпченко
84′
8
Максим Витюгов
17
Ульви Бабаев
46′
73
Владислав Шитов
Спартак
57
Александр Селихов
39
Павел Маслов
30′
68
Руслан Литвинов
28′
19
Хесус Мануэль Медина
25
Данил Пруцев
35
Кристофер Мартинс
22
Михаил Игнатов
62′
17
Антон Зиньковский
82
Даниил Хлусевич
86′
74
Егор Гузиев
97
Даниил Денисов
75′
2
Олег Рябчук
8
Маркиньос
62′
28
Даниил Зорин
12
Жозе Виллиан
62′
70
Павел Мелешин
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Денис Березнов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти