Личка рисковал вторым поражением в Кубке. Но у «Динамо» волевая победа и сохраненные силы лидеров

Остальные десять игроков были из резерва. Хотя те же Карраскаль и Скопинцев претендуют на роль лидеров, но тройка в центре полузащиты Гагнидзе — Кутицкий — Смелов явно намекала — серьезного преимущества в этот день у москвичей точно не будет. Для 19-летнего Смелова, к примеру, это вообще дебют в стартовом составе — на высшем уровне он до этого сыграл только 20 минут. При этом здоровые Лунев, Бальбуэна, Даса, Лаксальт, Фомин, Нгамале и Тюкавин даже не попали в запас, готовясь планомерно к следующему туру РПЛ.