«Краснодар» разгоняется: вторая победа в Кубке! Все решил автогол на 87-й минуте

В остальном вышли почти все, кого мы привыкли видеть у «быков» в этом сезоне. Агкацев, Сперцян, Тормена и многим другим Мурад Олегович отдыхать не позволил. А единственная проблема, которую тренер «Краснодара» так и не решил, — профильный центрфорвард. Кордоба и Смолов недоступны уже некоторое время — в их отсутствие прикрывать позицию приходиться вингеру Мозесу. Матч с «Ахматом» не стал исключением.