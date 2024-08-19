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Матч Кубка России в Белгороде пройдет без зрителей

Матч второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России между белгородским «Салютом» и тамбовским «Спартаком» пройдет без зрителей. Об этом сообщили ТАСС в белгородском клубе.

Источник: Михаил Шапаев, РФС

Матч должен состояться 21 августа в Белгороде в 15:00 мск.

15 августа состоялся матч 2-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России между воронежским «Факелом» и тольяттинским «Акроном». Игра в Воронеже также прошла без присутствия зрителей.