Матвей Сафонов обратился к 14-летнему вратарю «Кубани», пропустившему 5 голов

«Рома, привет. Видел, что ты дебютировал в большом футболе. Хочу тебе сказать: не расстраивайся. Это начало пути. Верь в мечту, стремись к лучшему. Всё обязательно получится», — сказал Сафонов в видео в телеграм-канале Кубка России.