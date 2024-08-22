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Матвей Сафонов обратился к 14-летнему вратарю «Кубани», пропустившему 5 голов

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов обратился к 14-летнему голкиперу «Кубани» Роману Сафонову после матча 1/128 финала Фонбет Кубка России с «Кубань Холдинг», в котором юный футболист пропустил пять голов.

Источник: Getty Images

«Рома, привет. Видел, что ты дебютировал в большом футболе. Хочу тебе сказать: не расстраивайся. Это начало пути. Верь в мечту, стремись к лучшему. Всё обязательно получится», — сказал Сафонов в видео в телеграм-канале Кубка России.

14-летний вратарь стал самым молодым футболистом в истории Кубка России.

14 июня стало известно, что «ПСЖ» объявил о трансфере 25-летнего Матвея Сафонова. Трудовое соглашение российского вратаря с парижским клубом рассчитано на пять лет. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.