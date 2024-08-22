Медиакоманда Broke Boys вылетела из Кубка России по футболу

ТАСС, 22 августа. Команда Медийной лиги Broke Boys проиграла дзержинскому «Химику» со счетом 0:1 в гостевом матче второго раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу.
Мяч на 9-й минуте забил Алексей Сергиенко. На 85-й минуте игрок команды Broke Boys Илья Давыдов не реализовал пенальти.
Из трех медиакоманд выступление в Кубке России продолжит только московский «Амкал», обыгравший во втором раунде столичный «Велес» (2:0). Команда 2Drots проиграла костромскому «Спартаку» со счетом 0:1.
Клуб Broke Boys выступал в Кубке России впервые.